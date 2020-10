EXCLUSIV | Radoi a anuntat ca RENUNTA la nationala daca Romania nu se TREZESTE in noiembrie: "Sa vina altcineva! Va fi multa lume mult mai fericita!"

Mirel Radoi e gata sa renunte la functia sa daca Romania nu invata din nou sa castige in noiembrie!

Ultimele doua meciuri din Nations League, contra Norvegiei si a Irlandei de Nord, sunt decisive pentru Radoi. FRF l-a reconfirmat in functie, insa pentru selectioner rezultatele sunt mai importante decat increderea sefilor sai. Radoi a anuntat ca va pleca de la nationala daca nu va observa o schimbare majora in echipa in finalul grupei Nations League.

Radoi a incheiat discursul spunand ca 'multa lume va fi mai fericita' in noiembrie, apoi a intors declaratia si a spus ca s-a referit la victoriile pe care Romania le va obtine.

"A venit si a 3-a infrangere, nu ne doream nici noi, nici dumneavoastra, nici jucatorii. Am aratat mai bine decat cu Islanda, mult mai bine decat cu Norvegia. Nu am reusit sa fim decisi in fata portii in prima repriza. In partea a doua, au schimbat sistemul si au fost cateva ocazii pana ne-am revenit noi. Stim ca avem probleme in ultimii 30 de metri, va trebui sa lucram la asta in continuare.



Am incercat sa aducem prospetime in echipa, de aceea am schimbat jucatorii de la meci la meci. Efortul e mare in timpul jocului, noi facem pressing, ne asumam niste riscuri.

Nu cred ca se gandea cineva ca Norvegia poate sa piarda puncte cu Irlanda de Nord, era clar ca erau foarte bine din punct de vedere moral.

Ne gandeam ca va veni si golul nostru la un moment dat, dupa cum i-am simtit pe baieti ieri, apoi la incalzire si chiar si dupa ce s-a intamplat in prima repriza. Mai avem doua partide in Nations League, va trebui sa ne luam o revansa fata de Norvegia, in Irlanda de Nord avem tot o revansa de luat, va trebui sa apelam la orgoliul nostru!

Nu stiu daca putem vorbi de reconfirmare. Va trebui in aceasta luna sa vedem care au fost progresele, daca au existat. Dupa dubla din noiembrie, vom vedea cum vor sta lucrurile. Daca progresele nu vor exista, va trebui sa ne gandim la altcineva. Probabil ca luna viitoare foarte multa lume va fi mai fericita... Poate vom castiga cele doua partide si atunci va fi mai bine pentru toata lumea", a spus Radoi la PRO TV.