Romania - Norvegia, vis INTERZIS pentru specatori! Anuntul facut de ministrul Stroe si mesajul pentru romani: "Nu se poate vorbi de asa ceva!"

Ministrul Stroe a venit cu o veste proasta pentru fanii fotbalului.

Desi initial se preconizase ca meciul Romania - Norvegia urma sa fie primul meci cu spectatori din Romania, sansele ca acest lucru sa se intample sunt tot mai mici odata cu trecerea timpului si cresterea alarmanta a numarului de cazuri de Covid-19!

Ministrul Ionut Stroe a vorbit despre situatia delicata din Romania si a avut un mesaj pentru fanii romani, care asteapta cu nerabdare sa se intoarca pe stadioane.

"Vedeti ca situatia devine tot mai grea si, din pacate, in Romania am ajuns sa batem record dupa record in privinta infectarilor cu noul coronavirus. Azi am avut peste 3.500 de cazuri, este ingrijorator. Le cer fanilor care asteapta revenirea pe stadioane rabdare, intelegere si prudenta! Nu se poate vorbi de asa ceva acum. Criza este atat de mare si trebuie sa o gestionam cu mare atentie. Nu luam in calcul intreruperea campionatului, dar vedeti ca in Cehia s-a intamplat si asta", a spus Ionut Stroe pentru ProSport.

FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!