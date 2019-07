OFICIAL: Ianis Zicu se va lupta cu Pancu si Stoican pentru promovarea in Liga 1! Marica l-a pus antrenor la Farul!

"Am o dorinta extraordinara de a reusi in aceasta meserie", a declarat Ianis Zicu.

Farul Constanta a anuntat astazi numirea lui Ianis Zicu in functia de antrenor principal al echipei unde a facut primii pasi in fotbal.

Zicu are 35 ani si este pentru prima data antrenor principal. El il va avea pe Daniel Florea ca secund, iar Mihail Moraru va fi antrenor pentru portari.

"Mi-am trasat singur obiectivul si anume sa promovez!", a declarat Zicu

Ciprian Marica la numit astazi pe George Galamaz in functia de team-manager. Fostul fundas a venit de la Voluntari.

Ianis Zicu s-a retras din activitatea de fotbalist in 2017.

"Este un copil al Farului, a invatat, stie ce inseamna Farul. Este un copil al Constantei, s-a nascut aici, a crescut aici, stie mentalitatea, spiritul echipei. Am copilarit impreuna si stiu cat de pasionat si cata ambitie are pentru a reusi. Cred ca Farul are nevoie de entuziasmul unui antrenor tanar, de energia si ambitia lui. Este un antrenor care a lucrat cu antrenori mari", a declarat Ciprian Marica.

Ianis Zicu: "Vreau sa fac o echipa cum ati vazut la EURO U21"



"Am o dorinta extraordinara de a reusi in aceasta meserie. Am inceput-o doar din pasiune, nu ca sa imi castig existenta zilelor de maine. Sunt plin de entuziasm si de incredere ca pot avea rezultate extraordinare cu aceasta echipa", a spus Ianis Zicu.

Ianis Zicu a declarat intr-o conferinta de presa ca studiaza de trei ani aceasta meserie si stie ce poate sa faca: "Vreau sa creez o echipa care sa joace fotbal, sunt adeptul fotbalului ofensiv. Asa cum ati vazut la U21, ofensiv nu inseamna ca ai mingea sub control pe tot parcursul meciului. Ofensiv inseamna sa stai in jumatatea adversa, sa faci pressing, sa recuperezi mingea", a mai spus Zicu.

Fostul fotbalist a debutat in Divizia A pe 14 aprilie 2001, pentru Dinamo Bucuresti, in meciul impotriva echipei Gaz Metan Medias. A fost golgheterul sezonului 2010-2011 al Ligii I cu 18 goluri, cand juca la Poli Timisoara.



