VIDEO: Romania U21 6-0 Farul la debutul lui Mutu pe banca nationalei! AICI GOLURILE

Romania a trecut cu 6-0 de Farul in testul disputat aseara la Mogosoaia.

Pentru nationala au marcat Chindris, Costache, Ganea (2) si George Cimpanu (2).

Romania: 23. M. Popa (12. Duțu, 46) – 2. Haruț (22. Al. Vodă, 46), 15. Chindriș (13. Screciu, 46), 6. Ghiță-cpt (18. D. Ciobotariu, 46), 3. Opruț (17. Velisar, 46)- 20. A. Ciobanu, 14. M. Marin (5. Băluță, 46), 8. Casap – 10. Cîmpanu, 21. V. Costache (9. G. Ganea, 46), 7. Petrila

Ce a spus Mutu dupa meci: "A fost un stagiu foarte util, am avut posibilitatea de a lucra cu jucatorii, de a ne cunoaste. Doresc sa le multumesc tuturor cluburilor care ne-au dat jucatorii pentru aceasta actiune, ma bucur ca am gasit sustinere. Am inteles si situatia cluburilor care au dorit sa pastreze jucatorii. Baietii s-au comportat exemplar, au dat totul la antrenamente si stiu ca nu le-a fost usor, au avut o perioada extrem de incarcata, au jucat din 3 in 3 zile. Cu toate ca a fost un meci de pregatire, au tratat partida cu seriozitate maxima. Rezultatul nu e important, m-a bucurat atitudinea lor. Avem o generatie buna, trebuie sa avem grija de copii ca sa poata creste valoric. Suntem cu totii foarte motivati sa ne calificam la Euro 2021 si vom da totul pentru asta. Am avut emotii, abia astept sa ascult din nou imnul de la nivelul gazonului."