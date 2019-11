NU AM EXISTAT CU SPANIA! Sase tricolori nu au primit nota din partea jurnalistilor de la Marca

Romania a pierdut ultimul meci din preliminariile pentru EURO 2020, in deplasare, cu Spania, scor 5-0.

Echipa Romaniei a avut o prestatie rusinoasa in meciul cu Spania, de la Madrid, motiv pentru care Marca nu a acordat vreun calificativ multor jucatori ai nationalei.

Nu mai putin de 6 fotbalisti romani se afla pe aceasta lista. In editia tiparita, jurnalistii spanioli nu au trecut nicio nota in dreptul lui Tosca, Benzar, Rus, Marin, Baluta si Florinel Coman.

Au primit cate o stea Tatarusanu, Cicaldau, Stanciu, Hagi, Nistor, Mitrita, Nedelcearu si Puscas.

Nationala Romaniei a ratat calificarea directa la EURO 2020, ce se va desfasura si la Bucuresti, dar mai are o sansa in luna martie a anului viitor, in play-off-ul Nations League, unde vom intalni in semifinala Islanda sau Scotia.

Dupa infrangerea de aseara, selectionerul Cosmin Contra si-a anuntat plecarea, chiar daca mai avea contract cu Federatia pana in decembrie.