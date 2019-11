SPANIA - ROMANIA, LIVE 21:45, PRO TV | Meci de orgoliu pentru nationala! Cum ar putea arata primul 11 trimis in teren de Contra la Madrid. ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna SPANIA - ROMANIA pe www.sport.ro!

Romania joaca cu Spania ultimul meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.

Romania merge in Spania fara sa mai aiba vreo sansa de calificare directa la EURO 2020. Nationala lui Contra a pierdut 0-2 cu Suedia si a ratat oportunitatea de a merge la European din postura de ocupanta a locului 2 in grupa.

Romania mai poate ajunge la EURO dupa Nations League, competitie in care selectionata tarii noastre a obtinut prezenta.

Spania - Romania e azi, la 21:45, in direct la PRO TV! Meciul va avea loc pe stadionul "Wanda Metropolitano" din Madrid.

Spaniolii au nevoie de o victorie pentru a fi capi de serie la tragerea de sorti pentru grupele EURO.

Cosmin Contra ar putea face schimbari in primul 11

Echipa probabila a Romaniei: Tatarusanu - Tosca, Burca, Rus, Benzar - Baluta, Cicaldau - Coman, Stanciu, Hagi - Puscas

Echipa probabila a Spaniei: Kepa – Jesus Navas, Albiol, Ramos, Bernat – Ruiz, Busquets, Saul – Oyarzabal, Morata, Alcacer

Clasamentul grupei F inainte de Spania – Romania

1. Spania – 23 de puncte

2. Suedia – 18 puncte

3. Romania – 14 puncte

4. Norvegia – 14 puncte

5. Insulele Feroe – 3 puncte

6. Malta – 3 puncte

Ultimul meci pentru Contra?

Cosmin Contra recunoaste ca echipa nationala nu a avut un parcurs prea bun in aceste preliminarii avand in vedere ca Romania nu a castigat niciun meci cu niciuna dintre contracandidatele la calificare. Totusi, Contra spune ca nu totul este negru la nationala.

Contra a precizat ca nu a discutat deocamdata cu Burleanu despre viitorul sau la echipa nationala si nu stie pentru moment daca va continua pe banca nationalei.

"Nu vorbim de ramanerea mea la echipa nationala. Vorbim de un meci important , ultimul meci inaintea meciurilor din Nations League. Au trecut greu, pentru toata lumea au fost doua zile foarte grele. Cand esti la pamant si toata lumea te calca in picioare, daca ai caracter, te ridici si lupti in continuare. Mesajul meu pentru baieti a fost sa invatam din acest meci cu Suedia si sa jucam in Nations League. Ma astept la o reactie din partea jucatorilor chiar daca au fost foarte afectati dupa acest esec. L-am rugat frumos pe domnul Burleanu sa ma lase sa pregatesc acest meci cu Spania in liniste. Dupa aceea, ne vom intalni spre sfarsitul saptamanii viitoare pentru a stabili ce trebuie facut. Nu mi s-a propus nimic in legatura cu barajul. Nici eu nu am luat nicio decizie deocamdata. Daca am invatat ceva in cei 10 ani de antrenorat e ca deciziile la cald sa fie lasate deoparte. Daca voi simti ca nu are rost sa mai raman, nu voi mai ramane la echipa nationala. Sunt indreptatit sa raman pana la meciurile de baraj din Nations League, dar sunt un tip corect, am analizat bine ce s-a intamplat la echipa nationala. Realitatea e cruda: nu am reusit nicio victorie cu echipele care s-au luptat la calificare in aceste preliminarii. Acum, in momentul asta daca ma intrebi, sunt asa si asa...nu stiu daca sa mai continui sau nu", a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa.