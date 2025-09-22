Decizia lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de a-și anunța retragerea de la echipa națională a României a stârnit o reacție imediată și categorică din partea lui Ionuț Badea. Fostul antrenor secund al „tricolorilor” a criticat dur hotărârea fotbalistului legitimat în China, la Zhejiang Professional.



La scurt timp după ce Mircea Lucescu l-a inclus pe Mitriță pe lista preliminară pentru meciurile din octombrie cu Moldova și Austria, jucătorul a transmis o scrisoare prin care a pus punct carierei sale sub tricolor. Gestul său nu a fost însă primit cu înțelegere de toată lumea.



Ionuț Badea (49 de ani) a avut o intervenție directă, punctând că un fotbalist în activitate nu ar trebui să aibă opțiunea de a refuza echipa națională.



"Și eu consider că dacă ești în activitate, nu ai dreptul să te retragi de la națională, decât dacă e o ruptură între jucător și staff. E un jucător tehnic, de care naționala ar fi avut nevoie", a spus Badea, potrivit Digisport.



Mitriță acuză drumurile lungi din China

În scrisoarea sa de adio, Alexandru Mitriță a invocat motive personale și profesionale pentru decizia luată. Distanțele foarte mari pe care trebuie să le parcurgă între China și Europa pentru fiecare convocare și dorința de a se concentra pe viitorul său și al familiei sale în ultimii ani de carieră au fost principalele argumente.



"Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu", a transmis Mitriță prin intermediul unui comunicat publicat de FRF.



Mijlocașul ofensiv încheie astfel un capitol de 7 ani la prima reprezentativă, pentru care a adunat 26 de selecții și a marcat 4 goluri de la debutul său, în martie 2018.

