Retragerea fostului jucător de la Universitatea Craiova a șocat pe toată lumea. Mitriță și-a luat ”adio” de la fanii echipei naționale cu o scrisoare publicată pe rețelele de socializare, dar și pe pagina oficială a echipei naționale.



Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, este convins că acesta poate reveni asupra deciziei în viitorul apropiat.



Sorin Cârțu este convins: ”Dacă schimbă China cu alt campionat, se poate”



”Sorinaccio” crede că, în cazul în care Mitriță va pleca din China într-un alt campionat, acesta poate reintra în circuitul echipei naționale.



”La ceea ce face el în momentul ăsta... e departe China totuși, e departe, în rest nu știu dacă au fost și alte motive. Distanța care trebuie parcursă și schimbarea de fus orar e mult pentru organismul lui, probabil. Nu mai e nici așa prea tânăr și își dai seama.



Eu zic că da (n.r. - dacă e o pierdere), e un jucător care putea să te ajute, depinde foarte mult de meci. Dacă schimbă China cu alt campionat, se poate (n.r. - să-și schimbe decizia)”, a spus Cârțu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

