Dorinel Munteanu este fotbalistul cu cele mai multe convocări la echipa națională, cu 134 de meciuri și 16 goluri.

Dorinel Munteanu: ”Nu pot să consider că Mitriță e o pierdere pentru echipa națională!”

În contextul în care Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă, fostul antrenor de la Oțelul Galați a mărturisit că nu concepe ideea ca un jucător să întoarcă spatele echipei naționale.

Dorinel Munteanu a mărturisit că este surprins de decizia luată de Alex Mitriță, însă este de părere că retragerea jucătorului nu va avea un impact major asupra primei reprezentative, în contextul în care fostul jucător al Universității Craiova ”nu a rupt gura târgului” la echipa națională.

”Și pentru mine a fost o știre șoc, pe vremea noastră nu se întâmpla aceste lucruri. Când primeai o convocare sau când erai în vizorul echipei naționale, erai deja în joc de glezne. Aș avea foarte multe să comentez despre decizia lui Mitriță, dar trebuie să îi respectăm decizia.

Mie chiar mi-a plăcut de el, începând cu ce a arătat la Universitatea Craiova, văd că acum este pe val și în China. Decizia lui mă surprinde, pentru că nu este o echipă de club, nu este o echipă oarecare, e echipa națională. Au mai făcut jucătorii acest gest, dar mi se pare deplasat. Îi respectăm decizia și gata.

Nu pot să consider o pierdere, pentru că Mitriță nu a rupt gura târgului la echipa națională, a avut câteva meciuri bune, reprize bune. A fost un jucător care a făcut diferența la Craiova, în China văd că face diferența, cred că echipa națională avea nevoie de el”, a spus Dorinel Munteanu la Digisport.

