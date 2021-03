"Printul Harry nu este fericit cu Meghan!" Anunt BOMBA in Marea Britanie dupa interviul care a socat toata planeta

Un jurnalist din Marea Britanie a facut un anunt socant dupa interviul acordat de Meghan Markle.

Piers Morgan a declarat ca printul Harry nu este fericit cu decizia sotiei sale si ca nu l-a multumit faptul ca cei doi au fost pusi in situatia de a face dezvaluiri care au distrus Familia Regala.

"Harry ar trebui sa fie complet lipsit de caracter ca sa-si distruga in mod public familia si monarhia astfel, in timp ce printul Philip era grav bolnav la spital. Nu este ceva tipic pentru un barbat care si-a slujit curajos regina si tara in razboi. Harry nu poate fi fericit facand asta, cu siguranta", a scris jurnalistul in editorialul publicat in Daily Mail.

Aceste declaratii apar in momentul in care britanicii fac pariuri cu privire la numele pe care il va purta cel de-al doilea copil al ducilor de Sussex. Printre variantele pentru care voteaza englezii se numara Emma, ​​Grace, Daisy si Diana, acesta din urma fiind marele favorit.