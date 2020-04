"Ne putem baza pe el, chiar daca are probleme de comportament." Alibec, luat in vizor de un fost international! Ce spune despre revenirea atacantului la nationala

Denis Alibec ar putea fi convocat de Mirel Radoi pentru meciul cu Islanda din semifinalele play-off-ului pentru Euro, care va fi in direct la PRO TV.

Fostul atacant al nationalei Romaniei, Ciprian Marica, a facut o analiza a celor doi selectioneri de la nationala mare si cea U21.

Marica si-a exprimat si opiniile in legatura cu atacul pe care l-ar putea folosi Romania pentru a o surprinde pe Islanda.

Denis Alibec este luat in calcul, in ciudata faptului ca are anumite probleme de comportament, dupa cum spune chiar Ciprian Marica:

"Cred ca si pe Alibec ne putem baza in anumite jocuri, chiar daca are acele probleme de comportamaent. Cred ca poate sa revina la echipa nationala. El este un jucator de calitate. Ii mai avem pe Florin Andone si Geroge Puscas, doi jucatori care muncesc mult si se pun in slujba echipei. Keseru are experienta si este un atacant de careu. Imi pare rau de George Tucudean care trece prin perioada asta grea. Ar fi fost un atacant bun pentru nationala", a spus Marica la TVR Sport.

Ciprian Marica: "Mizez pe entuziasmul lui Radoi si Mutu!"

Atacantul cu 25 de goluri marcate pentru nationala Romaniei spune ca isi doreste pentru Mirel Radoi si Adrian Mutu sa reuseasca pe bancile celor doua nationale. In ciuda faptului ca nu au experienta necesara pentru a conduce selectionatele, entuziasmul poate fi principalul lor atuu, spune Marica:

"Sper ca cei doi sa reuseasca. M-as bucura! Mizez pe entuziasmul lor si sunt convins ca au mentori, antrenori cu experienta, care ii sustin si care ii ajuta. Sunt convins ca federeatia a facut o alegere buna. Sigur ca ne uitam pe CV-urile lor. Poate ma pot gandi ca alti antrenori ar fi fost mai in masura sa conduca o echipa nationala. Ei au oameni cu care sa se sfatuiasca. Cu elan si entuziasm vor reusi!", a mai spus Marica.