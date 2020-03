"Eu decid cine bate si cine nu!" :)) Reactia FABULOASA a lui Denis Alibec dupa ce l-a lasat pe Tamas sa bata penalty

Denis Alibec a participat la victoria Astrei din meciul cu Botosani. Atacantul giurgiuvenilor a fost faultat in careu de Matache si a reusit sa obtina lovitura de la 11 metri, insa a ales sa il lase pe Gabi Tamas sa execute.

La finalul meciului, Alibec a vorbit despre meciul facut, dar si despre decizia pe care a luat-o in timpul meciului.

"Ne bucuram ca am castigat, am jucat pentru Gabi, ne-am bucurat ca a reusit sa inscrie. Am aratat ca o familie. Eu am decis sa bata Gabi Tamas, eu eram desemnat si eu decid cine bate si cine nu", a declarat Denis Alibec la finalul meciului.