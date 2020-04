Denis Alibec mai castiga doar la jocurile pe calculator! Ce face atacantul Astrei in izolare si cum se pregateste pentru meciul cu Islanda

Alibec a uitat cum e sa castige pe teren, atacantul Astrei mai castiga acum doar la jocurile pe calculator!

Denis Alibec putea juca cu Islanda, daca lumea nu se oprea in loc. Atacantul trage tare sa se mentina in forma si asteapta convocarea in toamna.

"Era si meciul cu nationala, pe care cred ca puteam sa-l castigam si sa mergem mai departe", a spus Denis Alibec.

Catelul Sony il tine in forma pe Alibec. Fotbalistul Astrei aleraga cu el pe plaja si n-a pus niciun gram in plus.

"Sunt ok zic eu (n. r. cu kilogramele). Pentru ca m-am antrenat, am facut miscare incontinuu."

Cel mai pasionat fotbalist de jocurile pe claculator moare de nervi cand pierde

"E relaxant, dar ma mai enervez. Asa e in toate sporturile."