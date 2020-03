Astra a gasit SOLUTIA in lupta impotriva coronavirusului: "Ne-a luat doctorul vitamina C!" :) Ce spun Bogdan Andone si Denis Alibec

Mai multi suspecti de coronavirus au fost bagati in carantina sub tribuna a 2-a a stadionului din Giurgiu. Din aceasta cauza, Alibec si Budescu se pot muta la Voluntari !

21 de romani veniti din Italia cu autocarul au fost plasati in carantina in sala de sub tribuna a 2-a a stadionului din Giurgiu. Meciul Astrei cu Medias se poate muta la Voluntari.



"Probabil se va ajunge la intreruperea campionatului" , a declarat Bogdan Andone

Alibec se gandeste si mai departe.

"Ar fi o tragedie sa se amane EURO cred", a declarat Denis Alibec.

Accidentat, Budescu trage tare sa revina. O singura masura s-a luat la Astra in lupta cu coronavirusul.

"Doctorul ne-a luat vitamina C, ca sa crestem cantitatea de vitamina C pentru jucatori", a declarat Bogdan Andone.