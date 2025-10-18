După victoria cu Austria, „tricolorii” se află pe locul 3 în grupă, cu 10 puncte, la două distanță de Bosnia și cinci de liderul Austria.



Pentru a spera la calificarea directă, echipa lui Mircea Lucescu trebuie să câștige în deplasarea din Bosnia, pe 15 noiembrie, și apoi acasă cu San Marino, pe 18 noiembrie.



În același timp, România are nevoie ca Austria să piardă puncte în ultimele etape. Chiar și în cazul unui eșec, „tricolorii” au deja asigurat locul la baraj, datorită performanței din Liga Națiunilor.



„Ne luăm revanșa cu Bosnia?” Cosmin Bărcăuan a răspuns imediat



Meciul Bosnia - România va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și în aplicația Sport.ro.



Înaintea confruntării, fostul internațional Cosmin Bărcăuan a vorbit despre șansele echipei lui Lucescu. Fostul dinamovist a fost scurt și la obiect.



„România a jucat bine cu Austria. A fost o victorie importantă. Urmează meciul cu Bosnia și trebuie să ne luăm revanșa. Eu zic că așa ar trebui”, a declarat Cosmin Bărcăuan pentru Sport.ro.

Cine este Cosmin Bărcăuan



Fost fundaș și mijlocaș defensiv, Cosmin Bărcăuan (47 de ani) s-a făcut remarcat la Dinamo București, alături de care a câștigat un titlu și două Cupe ale României.



A jucat și pentru Șahtior Donețk, sub comanda lui Mircea Lucescu, evoluând în Champions League contra unor legende precum Ronaldinho și Messi. A mai trecut pe la PAOK Salonic, OFI Creta și echipa națională, pentru care a marcat două goluri în opt selecții.

