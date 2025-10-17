La câteva zile după ce a fost titular pentru România atât în amicalul cu Moldova (2-1), cât și partida cu Austria (1-0) din preliminariile CM 2026, Vlad Dragomir a început pe banca de rezerve meciul din campionat al lui Pafos contra celor de la Achnas. Campioana s-a impus clar, pe teren propriu, scor 4-0.

Vlad Dragomir, gol spectaculos în Pafos - Achnas 4-0



David Luiz (38 de ani), celebrul fundaș brazilian sosit recent la Pafos, a deschis scorul în minutul 17, după un corner, iar Domingos Quina a majorat avantajul gazdelor imediat după pauză.



Vlad Dragomir a fost introdus pe teren în minutul 81, când i-a luat locul lui David Luiz. Mijlocașul s-a remarcat după doar 4 minute, când a marcat golul de 3-0 cu un șut la firul ierbii din afara careului. Pafos a stabilit scorul final, 4-0, în minutul 89, prin Anderson Silva.

