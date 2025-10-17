VIDEO Vlad Dragomir e pe val! Primul loc și gol spectaculos după ce l-a înlocuit pe David Luiz

Vlad Dragomir e pe val! Primul loc și gol spectaculos după ce l-a înlocuit pe David Luiz
Vlad Dragomir (26 de ani) traversează probabil cea mai bună formă din carieră. Mijlocașul impresionează atât la Pafos, calificată în faza principală din Champions League, cât și la naționala României.

PafosDavid LuizCipruvlad dragomir
La câteva zile după ce a fost titular pentru România atât în amicalul cu Moldova (2-1), cât și partida cu Austria (1-0) din preliminariile CM 2026, Vlad Dragomir a început pe banca de rezerve meciul din campionat al lui Pafos contra celor de la Achnas. Campioana s-a impus clar, pe teren propriu, scor 4-0.

Vlad Dragomir, gol spectaculos în Pafos - Achnas 4-0

David Luiz (38 de ani), celebrul fundaș brazilian sosit recent la Pafos, a deschis scorul în minutul 17, după un corner, iar Domingos Quina a majorat avantajul gazdelor imediat după pauză.

Vlad Dragomir a fost introdus pe teren în minutul 81, când i-a luat locul lui David Luiz. Mijlocașul s-a remarcat după doar 4 minute, când a marcat golul de 3-0 cu un șut la firul ierbii din afara careului. Pafos a stabilit scorul final, 4-0, în minutul 89, prin Anderson Silva.

Urmează Kairat Almaty în UCL!

Pentru Dragomir a fost al doilea său gol consecutiv în campionatul din Cipru, iar Pafos a revenit pe primul loc după 7 etape, cu 18 puncte, trei peste a doua clasată APOEL, care are un meci în minus.

Pafos poate pregăti acum un nou meci în faza principală din UEFA Champions League. Campioana Ciprului va avea o deplasare foarte lungă în Kazahstan pentru duelul cu Kairat Almaty (marți, 19:45).

