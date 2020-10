Omul din cauza caruia Radoi s-a RETRAS de la nationala reaprinde razboiul: "N-am mai avut selectioner de la Piturca! Radoi nu poate fi antrenor la nationala!"

Val de atacuri la adresa lui Radoi dupa ratarea calificarii la Euro!

Ultima voce care il ataca puternic pe Radoi e a lui Ionut Lupescu. Director general al Federatiei un urma cu 10 ani, Lupescu e omul din cauza caruia Radoi a refuzat sa mai vina la nationala. Criticile fostului mijlocas din Bundesliga l-au facut pe Radoi sa-si reanalizeze prioritatile in 2010 si sa renunte sa mai joace pentru Romania.

Lupescu, trecut intre timp si pe la UEFA, a incercat in 2018 sa devina presedinte al federatiei, dar a pierdut alegerile in fata lui Burleanu.

Fostul international e in continuare atent la nationala. Lupescu are cuvinte dure pentru Radoi dupa meciul cu Islanda.

"Islanda e usor de analizat, dar greu de batut. Noi nici nu i-am batut, nici nu i-am analizat. Au fost multe greseli. Un meci de calificare se abordeaza altfel, islandezii stiu ce vor si joaca ce pot. De la Piturca incoace nu a mai fost un selectioner. Iordanescu venea dupa o pauza lunga, iar Contra, Mutu sau Radoi nu pot fi selectioneri. Trebuie sa ai experienta. Acum nu mai e ca pe vremuri, nu ai cand sa antrenezi. De aia e nevoie de experienta.

Calificarea la Mondial e si mai grea, nu mai exista sansa a doua, vor fi clar doua echipe in grupa mult mai bune decat noi. Si Radoi, si Mutu pot deveni selectioneri, dar trebuie sa antreneze. Cand noi ne lasam de fotbal, credem ca stim totul. Asa mi s-a intamplat si mie, dar am facut scoala in Germania si am vazut ca stiu doar 25% din cat am crezut ca stiu", a spus Lupescu la Digisport.

