Anunt OFICIAL: "N-are cum, in playoff va fi sigur VAR!" Primul sef de club care anunta cand va exista arbitrul virtual in Romania!

Problemele de arbitraj din startul campionatului au facut tot mai multe echipe sa ceara introducerea VAR in Liga 1.

Ioan Andone, presedintele de la Voluntari, spune ca Liga are un termen oficial pana la care VAR-ul va fi implementat. Cel mai tarziu la inceputul playoff-ului si al playout-ului in Liga 1 va fi arbitru virtual.



"Sunt probleme in startul asta de sezon, au fost greseli grave, care au decis scorurile. Cu introducerea VAR, lucrurile vor reveni la normal. Exista o hotarare a Adunarii Generale a LPF. Federatia si Comisia Centrala au cerut o perioada de 8 luni ca sa poata sa invete arbitrii sa lucreze cu VAR. In playoff si playout sigur vom avea VAR. Detinatorul de repturi TV a anuntat ca va plati costurile pentru VAR", a spus Andone la Telekom Sport.

Tweet Ioan Andone fc voluntari