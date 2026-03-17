Chivu a fost suspendat o etapă, marți, după ce a văzut cartonașul roșu pentru proteste în ultima partidă de campionat, la Inter - Atalanta 1-1.

Aleksandar Kolarov a scăpat de suspendare și îl va înlocui pe Cristi Chivu la Fiorentina - Inter

În locul lui Cristi Chivu, pe banca lui Inter va sta secundul său, Aleksandar Kolarov, care a așteptat și el cu emoții deciziile de azi a comisiilor din Italia.

La finalul partidei cu Atalanta, Kolarov a intrat într-un conflict cu Berat Djimsiti, fundașul oaspeților, însă sârbul a scăpat de suspendare, acest incident neapărând în raportul arbitrului.

Va fi astfel primul meci în care Kolarov va fi numărul 1 pe banca lui Inter. Fostul fundaș stânga de la Manchester City sau AS Roma a semnat cu "nerazzurrii" vara trecută, când Cristi Chivu a devenit principal.

Anterior, Kolarov, care s-a retras în 2022 de la Inter, a mai fost pentru o scurtă perioadă selecționerul naționalei U21 a Serbiei.