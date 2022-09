Tavi Popescu (19 ani) le-a făcut o promisiune fanilor de la FCSB după ce a avut un start de sezon lipsit de realizări. Decarul roș-albaștrilor prinde rar primul 11 la formația lui Nicolae Dică, iar Gigi Becali a anunțat că vrea ca "perla" sa să revină la evoluțiile în care marca și oferea pase decisive.

Tavi Popescu a intrat în minutul 63, în locul lui David Miculescu în amicalul jucat pe Cluj Arena, România U21 - Olanda U21 0-0. Popescu a vorbit despre rezultatul naționalei lui Edward Iordănescu, antrenor care l-a debutat în meciul-test cu Grecia (0-1), dar și despre regresul evoluțiilor sale.

Tavi Popescu, discurs echilibrat

Tavi Popescu promite că se va impune din nou. 'Sunt foarte fericit că au reușit să câștige, dar păcat că am retrogradat în Liga C. E o victorie la scor, importantă, e foarte bine. Cea mai mare mândrie de până acum pe care am trăit-o (n.r.: când i se cântă imnul).

Sunt pregătit și sper să ne revenim la echipa de club și să facem din nou rezultate bune și să câștigăm la fel ca înainte. Am avut o perioadă proastă, nici acum... Sper să ies din perioada proastă, să mă impun și sper să marchez și să le ofer colegilor pase decisive", a declarat Tavi Popescu, la finalul partidei de la Cluj-Napoca.

FCSB e pe locul 14 în Superliga.

Naţionala U21 a României a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul amical susţinut, marţi, în compania Olandei

România a evoluat în formula: 12. Hindrich – 6. Coubis, 4. Racoviţan, 5. Drăguşin – 17. Corbu, 13. Screciu (14. Dican, 79), 22. Pop, 3. Ţicu – 18. Miculescu (10. Popescu, 63), 21. Munteanu (15. Birligea, 46), 11. Işfan (9. Markovic, 79). Selecţioner: Emil Săndoi. Tot în meci amical, U21 a pierdut cu Spania, scor 1-4.

VIDEO Tavi Popescu, după România U21 - Olanda U21 0-0