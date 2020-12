Motivul pentru care Mirel Radoi este criticat de cand a ajuns selectioner! "E evident! Asta a fost primul motiv pentru care am fost atacat"

Mirel Radoi a vorbit despre criticile pe care le-a atras asupra sa dupa ce a devenit selectionerul echipei nationale a Romaniei.

Din punctul sau de vedere, unele dintre atacuri au la baza doar asocierea sa cu Razvan Burleanu si cei din staff-ul presedintelui FRF.

"Este evident... Cand vorbim despre FRF, cine au fost persoanele atacate? Mirel Radoi, Mihai Stoichita si Burleanu. Vorbesc despre un an, de cand am semnat cu echipa nationala. De ce in ziua meciului, cu o zi inainte... Sunt oameni care apar cu o zi inainte de meci, cu doua zile, in ziua meciului, se fac declaratii.

Care e diferenta daca s-ar face cu o saptamana inainte? Nu o sa mai stau sa raspund personal, pentru ca ar trebui sa ne ducem in alta parte, sa nu mai discutam despre fotbal.

In primul rand, a contat ca sunt din partea asta a federatiei, ca sunt cu Burleanu in echipa. Din ce am vazut si ce am auzit, cred ca asta a fost primul motiv pentru care am fost atacat.

Daca vii si spui ca esti vinovat, trebuie sa vii cu niste dovezi ca sa ma faci vinovat. Nu poti sa spui despre mine ca sunt vinovat, eu trebuie sa spun ca sunt nevinovat, stati sa va aduc dovezile", a declarat Mirel Radoi, potrivit Telekom Sport.