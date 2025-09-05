Convocat la precedenta acțiune a echipei naționale, Raul Opruț (27 de ani) a fost lăsat, de această dată, în afara lotului de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).



Pentru postul de fundaș stânga, selecționerul a preferat să mizeze pe Nicușor Bancu. A doua opțiune pentru acea poziție a fost, inițial, Andrei Borza, dar acesta s-a accidentat, iar în locul său a fost chemat experimentatul Alexandru Chipciu.



Motivul pentru care Raul Opruț nu a fost convocat la națională



Lucescu a discutat cu oficialii de la Dinamo și le-a explicat acestora de ce a ales să nu mizeze pe titularul de la Dinamo pentru meciurile cu Canada și Cipru. Opruț se recuperează după o accidentare, iar selecționerul a preferat să nu riște o accidentare.



„Raul Opruț n-a fost convocat de domnul Lucescu pentru ca dânsul a avut o discuție cu noi, anterior. Raul e încă într-o perioadă de recuperare și dânsul ne-a spus că nu vrea să-l riște sub nicio formă, vrea să fie sănătos pentru convocările ulterioare.



Tocmai de aceea a făcut o altă alegere. Nu carecumva să credeți că dânsul nu s-a gândit prima dată la Raul și apoi la alte alegeri. A fost o decizie luată împreună, pentru binele lui Dinamo și al lui Raul și pentru a avea o relație cât mai profesionistă cu echipa națională”, a spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, potrivit ”Totul pentru Dinamo”.



Raul Opruț a ajuns la Dinamo în vara anului trecut, sub formă de împrumut de la KV Kortrijk și s-a impus rapid ca titular în echipa lui Zeljko Kopic. După un singur sezon, ”câinii” au decis să-i achite și clauza de transfer definitiv, în valoare de 200.000 de euro.



Ianis Hagi, Florin Niță și Denis Alibec lipsesc de la națională



De pe lista anunțată de Mircea Lucescu mai lipsesc Ianis Hagi și Florin Niță, doi dintre jucătorii importanți ai naționalei din ultimii ani, dar care nu au echipă de club în prezent.



Campioana FCSB dă nu mai puțin de 7 jucători. În lotul lui Mircea Lucescu se mai regăsesc jucători care își pot face debutul la această acțiune: portarul Răzvan Sava, fundașul Andrei Borza sau extrema Ștefan Baiaram.



La capitolul atacanților, de pe lista naționalei nu mai face parte Denis Alibec, care traversează o formă slabă la FCSB. În schimb, Louis Munteanu este convocat. De asemenea, rapidistul Alex Dobre revine după doi ani și jumătate la prima reprezentativă.

