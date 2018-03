Momentul REVANSEI! Meciul cu Suedia, in amintirea celui mai DUREROS moment din istoria nationalei! Prunea: "Andersson a iesit din pamant, nu l-am vazut!"

Romania isi intalneste cel mai negru cosmar: echipa care a eliminat-o in sferturile Cupei Mondiale din 1994. Romania - Suedia e marti, 21:30, in direct la PROTV!

"Ce-ar fi fost daca?!" e intrebarea care a marcat o generatie intreaga. La Cupa Mondiala din 1994, Romania (Da, Romania!!) era una dintre cele mai bune nationala din lume! Cu un Hagi intr-o forma galactica, nationala a invins Columbia sau Argentina intr-un mare stil, iar in sferturile de finala intalnea Suedia. Cine castiga mergea mai departe in semifinale si se duela cu Brazilia pentru un loc in marea finala.

"Puteam sa castigam cu oricine! Ce daca jucam cu Brazilia!", spunea Hagi.

Dar nu a fost sa fie. pe 10 iulie 1994, portarul nationalei, Florin Prunea iesea gresit la o centrare in prelungirile meciului, iar Kennet Andersson nu avea cum sa rateze.

Partida a fost decisa la penalty-uri, acolo unde suedezii au avut sange race. Dan Petrescu si Belodedici au ratat, in timp ce Andersson, Brolin, Ingesson, Nilsson si Larsson l-au rapus rand pe rand pe Prunea.

Fostul portar are cosmaruri si dupa un sfert de secol. A trecut prin momente groaznice.



"Cum as putea sa uit vreodata? Si acum pe unde ma duc ma intreaba lumea: "Domne, dar cum ai putut, domne, la faza aia...?". La fiecare pahar de vorba spun mereu aceeasi poveste. Pe care am spus-o de peste o suta de ori! Cum sa fie? Ceasul rau, pisica neagra! Mi-aduc aminte ca la cativa ani dupa 1994, la un meci in tara, m-a injurat unul de m-a tampit. "Mai poti?", i-am zis. "Pai, bah, din cauza ta m-am despartit de nevasta-mea dupa faza aia!", mi-a raspuns. "Bine, atunci injura-ma mai departe!". N-am cum sa mai dau timpul inapoi, s-a intamplat, imi pare rau, asta este. Mai greu a fost imediat dupa, am avut ganduri negre cateva zile. Nu mancam, eram afectat. Dar lumea m-a iertat", povesteste Prunea in Gazeta Sporturilor.

Tricolorii au fost primiti ca niste eroi la revenirea in tara, iar Prunea a fost iertat. "Am simtit incurajari inca de cand am ajuns la Bucuresti, dupa America. Ma cam codeam sa ies din avion si m-a impins nea Puiu Iordanescu de la spate. Cand am aparut in usa avionului, am vazut puhoiul de lume si oamenii m-au zarit, am avut o clipa in care am avut un nod in gat. Dar cand oamenii au inceput sa aplaude, mi-a trecut totul. A fost cel mai greu moment din viata mea. Dormeam eu noaptea, insa aveam probleme cu constiinta.

Am primit doar incurajari de la colegi. Inca din vestiar.

Am cazut toti sleiti dupa acel meci cu suedezii. Noi am stat bine fizic pe durata competitiei, dar dupa am cazut lati din cauza caldurilor. Si psihic eram la pamant.", mai spune Prunea.

Cat despre cosmarul Andersson, Prunea spune ca nu ii poarta pica.



"Nu, ce sa am cu el? Tin minte ca dupa America el s-a transferat in Italia, unde era cel mai tare campionat intern de pe glob. A jucat la Bari, Bologna, Lazio si le-a marcat goluri identice cu cel marcat mie marilor portari ai lumii, Pagliuca si Peruzzi. Era ceva de speriat! Un atacant de o viclenie totala, cu un joc de cap excelent, a iesit de undeva parca din pamant, din iarba verde, nu l-am vazut absolut deloc. Fiindca mingea era usoara, n-ar fi avut cum sa-mi puna probleme, eu eram atent doar la balon."



Prunea isi aminteste ca a si avut interventii salvatoare in partida cu Suedia, incheiata 2-2 dupa cele 90 de minute si prelungiri. "Am avut cu totii ghinion. Ei au ratat primii, prin Mild, iar noi am dat gol. Apoi am ratat noi... Asa a fost sa fie, asta e fotbalul cu momentele lui de neuitat. Va readuc in memorie faptul ca la 2-2, pana-n penalty-uri, am avut doua interventii foarte bune cu Henrik Larsson si cu Andersson."



A trecut un sfert de secol: "Ne bateam de la egal la egal cu oricine!"



"La acel moment ne bateam de la egal la egal cu absolut orice echipa a lumii. Cu toti, inclusiv cu Brazilia. Eram in varful de forma, eram buni de tot. Nimic nu ar fi fost imposibil. Si aveam o incredere in noi ceva incredibil. Pe moment, nu realizam ceea ce insemna pentru Romania, pentru suporterii nationalei, fiindca aveam acces la acele informatii destul de tarziu si eram si concentrati pe turneu. Ne trimitea ambasada casetele si cand vedeam ce bucurie aducem oamenilor in tara ne spuneam: "Chiar suntem buni daca scoatem sute de mii de oameni in orasele Romaniei! Chiar putem fi si campioni mondiali!", incheie Prunea.



Romania a mai jucat un singur meci cu Suedia de la Cupa Mondiala din 1994. Suedezii s-au impus cu 2-0 intr-un amical.

Suedezii conduc in intalnirile directe all time cu Romania: 5 victorii, doua egaluri si doua infrangeri.

Maine seara la Craiova e momentul ca Romania sa isi ia o mica revansa, pe un stadion de 30.000 de oameni arhiplin. Romania - Suedia e marti, de la 21:30, in direct la PROTV!