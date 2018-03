Piturca LAUDA nationala lui Contra: "Cel mai inalt nivel!" Jucatorii care l-au impresionat. Romania - Suedia, marti, PROTV

Victor Piturca e impresionat de jocul nationalei din Israel.

Fostul selectioner il lauda pe Contra, despre care spune ca a adus o alta atitudine la echipa nationala. Tactica de la Netanya, dar si modul in care i-a motivat pe jucatori l-au impresionat pe Piturca.



"Romania a jucat la cel mai inalt nivel cu Israel, chiar daca a fost un meci amical. Am vazut risipa de efort, un presing avansat in prima repriza, cand gazdele au avut mari dificultati sa construiasca. Este foarte bine ca noul selectionez reuseste sa-i determine pe jucatori sa evolueze in acest fel. E mare diferenta intre ce jucau baietii cu Daum si evolutia de acum", spune Victor Piturca in Gazeta Sporturilor.



"Dupa numarul de ocazii am meritat victoria, chiar daca pe final au avut si ei cateva ratari mari. Cosmin a adus jucatori noi, iar pentru acestia victoria din Israel a insemnat enorm pentru viitor", mai spune Piturca.



Ce spune Piturca despre ratarea lui Keseru:

"Lui Claudiu nu-i este caracteristic sa rateze dintr-o situatie precum cea din prima repriza. El este un marcator, dar la echipa nationala trebuie sa fii foarte pragmatic, cand i o astfel de oportunitate, sa dai gol. Altfel apare un jucator precum Tucudean, care inscrie intr-o maniera de mare fotbalist, si se poate sa pierzi locul in echipa, sa nu mai ai o alta sansa."



Stanciu si Mitrita:

"Israelienii au dominat primul sfert de ora al reprizei secunde din cauza oboselii acumulate de jucatorii nostri in prima repriza. Eu ma asteptam sa facem doua schimbari la pauza, dar probabil Contra agandit altfel. A venit apoi cu acea tripla schimbare, cand a introdus o noua linie in spatele varfului. Nu-i nimic anormal, la partidele amicale poti face asta. Nu cred ca a mutat asa pentru ca au marcat israelienii, avea pregatita de la inceput aceasta miscare. iar aparitia in teren a lui Stanciu, Mitrita si Chipciu s-a simtit imediat. Nu credeam ca putem sa mai intoarcem rezultatul, la 1-0, dar important e ca au crezut ei. Golul lui Stanciu a venit la fix, formidabil, o reactie imediata la reusita lor. Iar Mitrita s-a vazut ca are alta clasa. Daca se intoarce cu fata la poarta adversa e foarte greu de oprit"



Meciul cu Suedia:

"Cu Suedia s-ar putea sa fie altfel. E o echipa calificata la Mondial, valoroasa, cu jucatori mult mai puternici, care vor face un marcat mult mai aspru. Am insa incredere intr-un rezultat bun. Repet, se simte in continuare, de cand a venit Contra, un plus de determinare, de atitudine, dar si ca jocul Romaniei este in crestere".

