Fostul atacant Adrian Mutu a avut un discurs dur după meciul de la Varșovia. Acesta nu e de acord cu eliminarea lui Drăgușin, dar i-a criticat și pe jucători pentru atitudinea lor.

Ce a spus Mutu după Polonia - România 6-0.

"Mi s-a părut ușor acordat penalty-ul. Dacă era o națională mai importantă, nu cred că s-ar fi dat. Despre meci, e greu de analizat. E un moment foarte important pentru națională, trebuie să fim lângă ea și să facem o analiză corectă. Dar și să fim lângă ei, îmi imaginez ce e în sufletul lor, ce e în sufletul lui Hagi.

Dar din păcate rămâne o seară în care am fost umiliți. Am văzut o echipă apatică, debusolată, niște băieți care mergeau pe teren. Nu am văzut frica aia că pierzi. Lucrurile sunt serioase, e reputația României în joc. Îmbraci tricoul naționalei, trebuie să o faci la cel mai înalt nivel, nu așa.

Până în minutul 22 am jucat bine, după penalty nu am mai contat în teren. Deși aveam doar un om în minus! Nu ne ajută aceste rezultate deloc, atmosfera nu îl ajută pe Gică Hagi. Ce aș putea să îi reproșez lui Gică? După cartonașul roșu a trecut în 4-3-2, ca să scoată măcar un punct.

Rațiu a fost neinspirat, poate cel mai slab meci al lui la națională. La 6-0 e greu să vorbim...", a declarat Adrian Mutu, pentru Antena 1.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Grupa României din Liga Națiunilor