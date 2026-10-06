Verdictul lui Adrian Mutu după primele 4 meciuri ale României din UEFA Nations League: „Orice echipă pare mare”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Verdictul lui Adrian Mutu după primele 4 meciuri ale României din UEFA Nations League

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

Adrian Mutu a comentat rezultatele echipei naționale, despre care a spus că a atins un punct negativ istoric. Fostul atacant susține că România face parte dintr-o grupă medie, însă în acest moment orice adversar pare a fi unul dificil.

„Ce cred despre echipa națională? Este într-un punct jos, poate cel mai jos punct al nostru la nivel de rezultate de mulți ani. Și nu numai la nivel de rezultate, dar și la nivel de exprimare.

Eu cred facem parte dintr-o grupă medie. Îți dai seama că echipele astea cu Franța sau cu Germania au mari probleme. În momentul ăsta orice echipă pare mare pe lângă noi”, a spus Adrian Mutu, potrivit IamSport.