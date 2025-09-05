Naționala României întâlnește reprezentativa Canadei vineri seară, de la ora 21:00, într-un meci amical organizat pe Arena Națională, cu câteva zile înainte de revenirea tricolorilor în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Modificare în echipa de start! Jucătorul s-a accidentat



Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire, iar Denis Drăguș îi va lua locul în formula de start a echipei naționale. Mircea Lucescu a fost nevoit să îl introducă pe singurul atacant de pe bancă pentru acest meci cu Canada.

Louis Munteanu ar fi bifat al doilea meci în tricoul naționalei României, după ce a debutat sub comanda lui Edi Iordănescu.

România - Canada, ora 21:00, LIVE TEXT | Echipele de start: