Naționala României întâlnește reprezentativa Canadei vineri seară, de la ora 21:00, într-un meci amical organizat pe Arena Națională, cu câteva zile înainte de revenirea tricolorilor în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Modificare în echipa de start! Jucătorul s-a accidentat
Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire, iar Denis Drăguș îi va lua locul în formula de start a echipei naționale. Mircea Lucescu a fost nevoit să îl introducă pe singurul atacant de pe bancă pentru acest meci cu Canada.
Louis Munteanu ar fi bifat al doilea meci în tricoul naționalei României, după ce a debutat sub comanda lui Edi Iordănescu.
România - Canada, ora 21:00, LIVE TEXT | Echipele de start:
- România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin. R. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre
- Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram
- Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Estaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi
- Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choineiere, Blair, Hoillet, Saliba, Nelsin, P.David