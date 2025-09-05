NEWS ALERT Modificare în echipa de start! Jucătorul s-a accidentat și Mircea Lucescu a luat decizia

Modificare în echipa de start! Jucătorul s-a accidentat și Mircea Lucescu a luat decizia
Unul dintre jucătorii din formula de start a echipei naționale s-a accidentat la încălzire.

louis munteanu nationala romaniei denis dragus Mircea Lucescu
Naționala României întâlnește reprezentativa Canadei vineri seară, de la ora 21:00, într-un meci amical organizat pe Arena Națională, cu câteva zile înainte de revenirea tricolorilor în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Modificare în echipa de start! Jucătorul s-a accidentat

Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire, iar Denis Drăguș îi va lua locul în formula de start a echipei naționale. Mircea Lucescu a fost nevoit să îl introducă pe singurul atacant de pe bancă pentru acest meci cu Canada.

Louis Munteanu ar fi bifat al doilea meci în tricoul naționalei României, după ce a debutat sub comanda lui Edi Iordănescu.

România - Canada, ora 21:00, LIVE TEXT | Echipele de start:

  • România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin. R. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre
  • Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram
  • Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Estaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi
  • Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choineiere, Blair, Hoillet, Saliba, Nelsin, P.David

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
Florin Prunea vede o revenire de senzație la echipa națională: ”Are o creștere fantastică”
România U21 - Kosovo U21 0-0 a fost în direct pe VOYO și Pro Arena. Tinerii tricolori, doar un egal în debutul preliminariilor pentru EURO 2027 U21
FCSB a rezolvat transferul! MM Stoica a făcut anunțul: „S-a înţeles!”
Emma Răducanu a luat o decizie care îi va înfuria pe britanici
Reacția lui Meme Stoica, după ce Mircea Lucescu a lăsat pe bancă toți cei șase jucători de la FCSB
