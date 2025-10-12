MM Stoica, dezamăgit de decizia lui Mircea Lucescu înainte de România - Austria: „Nu înțeleg”

România întâlnește Austria, într-un meci din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mircea Lucescu a surprins în alegerea primului '11' din această seară, iar Mihai Stoica a fost deranjat de două decizii luate de selecționer.



Mihai Stoica se aștept ca Ștefan Târnovanu și Florin Tănase să fie titulari



Oficialul celor de la FCSB a recunoscut că nu înțelege de ce Mircea Lucesc a decis să înceapă meciul fără Ștefan Târnovanu și Florin Tănase în echipa de start.

Mihai Stoica a subliniat faptul că atacantul campioanei României traversează o perioadă bună și și-a dovedit valoarea atunci când a evoluat în tricoul echipei naționale.

„Eu unul mă așteptam să apere Târnovanu și să joace Tănase, nu apără Târnovanu și nici nu joacă Tănase, dar sper să dea Dumnezeu să fie totul bine și să fi fost alegerile inspirate.

Cert este că eu nu înțeleg următorul lucru, ultimul meci pe care Tănase l-a jucat oficial, Tănase a deschis scorul cu Cipru, 2-0, de atunci el nu a mai prins echipa (n.r. de start), nu că nu a mai prins echipa, a prins șase minute, a prins două minute, în condițiile în care (n.r. astăzi) nu este Stanciu”, a spus MM stoica la Prima Sport.

Echipa de start oficială a României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

