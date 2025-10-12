Meciul este decisiv pentru „tricolori”, care ocupă locul 4, cu 7 puncte, la cinci în spatele Bosniei și la opt de austrieci, lideri cu punctaj maxim.

În tur, elevii lui Mircea Lucescu au pierdut la Viena cu 2-1, prin golurile lui Gregoritsch și Sabitzer. Florin Tănase a redus diferența din penalty, în prelungiri.

Pronosticul lui Ioan Ovidiu Sabău înainte de România - Austria

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj, a vorbit despre partida de duminică seară. Fostul internațional are mare încredere în Mircea Lucescu și este convins că selecționerul poate redresa echipa națională.

„Mircea Lucescu este cel mai în măsură să gestioneze această situație. Este un om foarte implicat și orgolios, care vrea să-i facă fericiți pe fanii echipei naționale. Are realizări incredibile, e al treilea antrenor din lume ca trofee câștigate. Eu am mare încredere că vom face un meci de excepție cu Austria. Când totul e împotriva ta, apar surprizele. Jucătorii noștri au calitate și se pot mobiliza perfect”, a spus Sabău pentru Sport Total FM.

România are nevoie de o victorie pentru a mai spera la locul 2, care duce la barajul pentru Mondial.

Următoarele meciuri sunt cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie), partide pe care „tricolorii” trebuie să le câștige pentru a păstra șansele de calificare.

