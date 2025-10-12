Selecționata lui Mircea Lucescu primește vizita reprezentativei conduse de Ralf Rangnick duminică seară, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul va avea loc pe Arena Națională și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Ilie Dumitrescu a văzut marea surpriză din primul ”11” al României și a reacționat imediat: ”Îmi place de el, are o tehnică superioară”

Vlad Dragomir a fost titularizat pentru meciul cu Austria în compartimentul median. Fotbalistul lui Pafos a fost aproape integralist în jocul de pregătire organizat la București, joi seară, împotriva Moldovei.

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a respectat decizia lui Mircea Lucescu de a-l convoca pe Vlad Dragomir, despre care a spus că are o tehnică superioară și că i-a apreciat evoluțiile de la Pafos.

”Se merge pe Dragomir. A vrut să-l vadă la meciul cu Moldova. El a făcut-o bine la Pafos, a excelat în jocurile de Champions League. L-am văzut. Mie mi-a plăcut.



Stă acolo în spate, nu pierde mingea. E un jucător cu o tehnică superioară. Dar l-am văzut la meciul cu Moldova că a coborât, nu a apărut la finalizare.



Mi-a plăcut de el cum a interpretat jocul. Este un jucător polivalent, are capacitate de efort. Are pasă bună, un serviciu bun. Mie nu mi se pare o surpriză, mai ales că e accidentat Stanciu”, a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.

Echipele de start în România - Austria

României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Sava - Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Fl Tănase, Moruțan, Șut

Selecționer: Mircea Lucescu



Austria: Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Laimer, Seisald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

Rezerve: Polster, Pentz - Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf

Selecționer: Ralf Rangnick

