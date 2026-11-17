Incidentul din tribune s-a produs chiar înaintea partidei dintre Bosnia-Herțegovina și România, din ultima etapă a grupelor Ligii Națiunilor. Altercația dintre fanii oaspeților și stewarzi a pornit imediat după accesul suporterilor în arenă, dar spiritele s-au calmat înainte ca situația să degenereze.

„Este greu de spus care a fost cauza conflictului, dacă a fost vorba despre vreun steag sau vreun banner, dar, din fericire, situația s-a calmat înainte să escaladeze”, au scris cei de la Avaz. Totuși, motivul reiese clar din clipul pus la dispoziție tot de sursa citată mai sus, în care poate fi auzit unul dintre fanii români într-un schimb de replici cu forțele de ordine. „Dar e OK ca ei să strige Ria-ria-Hungaria?”, a întrebat fanul. „Asta vor, să ne provoace”, i-a răspuns un altul.