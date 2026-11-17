Tricolorii au deschis scorul la Zenica, prin reușita lui Daniel Bîrligea, dar gafa lui Andrei Rațiu le-a permis gazdelor să egaleze până la pauză. Benjamin Tahirovic a profitat și a înscris pentru 1-1.

Gică Hagi, greu de stăpânit în Bosnia&Herțegovina - România

Selecționerul Gheorghe Hagi a fost extrem de activ pe margine în duelul de la Zenica. Foarte nervos la fiecare eroare a elevilor săi, "Regele" nu a stat mai deloc pe bancă în meciul din Bosnia&Herțegovina.

În galeria foto de mai jos puteți vedea cele mai tari imagini cu selecționerul Gică Hagi.