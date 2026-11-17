Norvegia nu a renunțat însă la atac. În minutul 33, Haaland a trimis mingea în poartă, dar reușita sa a fost anulată de VAR pentru un henț.

Rasmus Hojlund a deschis scorul în minutul 11, iar trei minute mai târziu, Pierre-Emile Hojbjerg a majorat diferența.

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Patru minute mai târziu, atacantul lui Manchester City a marcat din nou, de această dată după o eroare uriașă a portarului danez. Hermansen a primit o pasă de la un fundaș, la marginea careului mic, dar a ratat complet mingea.

Martin Odegaard a profitat imediat, i-a luat balonul goalkeeperului și i-a oferit practic lui Haaland o pasă decisivă. Starul norvegian a avut de îndeplinit o simplă formalitate și a trimis mingea în poartă din apropiere.