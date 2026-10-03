Sir Alex Ferguson, despre trauma trăită după operația pe creier: „A fost un moment înspăimântător”

Sir Alex Ferguson a dezvăluit că a fost speriat când a revenit pe Old Trafford, la un meci al echipei de fotbal Manchester United, pentru prima dată după ce fusese supus intervenţiei chirurgicale pe creier, în anul 2018, relatează DPA.

Fostul antrenor al ''diavolilor roşii'', acum în vârstă de 84 de ani, a suferit o hemoragie pe creier la vârsta de 76 de ani şi a revenit pe stadion patru luni mai târziu, la meciul cu Wolverhampton din Premier League.

''Am fost cu adevărat speriat'', a declarat Ferguson la BBC Breakfast.

''Aş fi vrut să pot spune că a fost comfortabil, dar nu a fost'', a mai spus Ferguson care alături de fosta soţia sa Cathy au fost ovaţionaţi de public în momentul în care s-au aşezat în loja responsabililor clubului.