Sir Alex Ferguson, despre trauma trăită după operația pe creier: „A fost un moment înspăimântător”

Sir Alex Ferguson, despre trauma trăită după operația pe creier: „A fost un moment înspăimântător” Fotbal extern
SPORT.RO
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Alex Ferguson s-a temut când a revenit la Manchester United după intervenţia chirurgicală pe creier.

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Sir Alex Ferguson, despre trauma trăită după operația pe creier: „A fost un moment înspăimântător”

Sir Alex Ferguson a dezvăluit că a fost speriat când a revenit pe Old Trafford, la un meci al echipei de fotbal Manchester United, pentru prima dată după ce fusese supus intervenţiei chirurgicale pe creier, în anul 2018, relatează DPA.

Fostul antrenor al ''diavolilor roşii'', acum în vârstă de 84 de ani, a suferit o hemoragie pe creier la vârsta de 76 de ani şi a revenit pe stadion patru luni mai târziu, la meciul cu Wolverhampton din Premier League.

''Am fost cu adevărat speriat'', a declarat Ferguson la BBC Breakfast.

''Aş fi vrut să pot spune că a fost comfortabil, dar nu a fost'', a mai spus Ferguson care alături de fosta soţia sa Cathy au fost ovaţionaţi de public în momentul în care s-au aşezat în loja responsabililor clubului.

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''Soţia mea a fost cu mine, iar ea aproape plângea'', a spus Ferguson, care a adăugat că atunci când cei doi s-au aşezat fosta sa soţie i-a replicat că atmosfera era fantastică.

Ferguson se retrăsese din funcţia de antrenor principal al lui United cu cinci ani înainte să păţească hemoragia pe creier, după ce câştigase 36 de trofee importante în timpul celor 26 de ani petrecuţi la cârma echipei de pe Old Trafford.

El a vorbit de asemenea despre teama sa după ce nu a putut vorbi în zilele de după operaţie.

''Mi-am pierdut vocea. Nu puteam vorbi. Acela a fost un moment înspăimântător. Îmi aduc aminte că nepoţii mei veniseră să mă vadă şi eu mi-am pierdut vocea. Apoi au adus o terapeută, iar ea a început să îmi ceară să scriu nume de păsări, de animale, de râuri. În acest fel mi-a revenit vocea'', a declarat Ferguson.

Când a fost întrebat acum despre sănătate, el a răspuns: ''Mă simt chiar bine în ciuda unor mici răni''.

Ferguson are o nouă carte ''Games of My life'', în care el vorbeşte despre cele 21 de meciuri care i-au marcat cariera.

Palmaresul său fără egal pe Old Trafford include 13 titluri de Premier League, două trofee ale Ligii Campionilor, cinci Cupe ale Angliei, patru Cupe ale Ligii şi două Cupe ale Cupelor.

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