Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Zenica în ultima rundă din faza grupelor UEFA Nations League. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1.

Ce schimbare a făcut Gică Hagi la pauza meciului Bosnia - România

Vlad Dragomir a fost titularizat la mijlocul terenului la Zenica, iar la pauză a fost schimbat cu Alexandru Cicâldău, care a bifat un meci bun în runda precedentă cu Polonia.

Pentru cum a jucat, Vlad Dragomir a fost notat cu 6,3 de portalul de specialitate FlashScore. El a încercat două șuturi și a completat 14 pase din 16, spun statisticile.

Echipele de start din Bosnia - România

Bosnia : Zlomislic - Memic, Smajlovic, Muharemovic, Dedic - Mahmic, Tahirovic, Basic, Bajraktarevic, Lukic, Alajbegovic; Rezerve : Jurkas, Hamzic, Mujakic, Kolasinac, Gigovic, Bazdar, Demirovic, Sunjic, Burnic, Katic, Radeljic; Selecționer : Sergej Barbarez

: Zlomislic - Memic, Smajlovic, Muharemovic, Dedic - Mahmic, Tahirovic, Basic, Bajraktarevic, Lukic, Alajbegovic; : Jurkas, Hamzic, Mujakic, Kolasinac, Gigovic, Bazdar, Demirovic, Sunjic, Burnic, Katic, Radeljic; : Sergej Barbarez România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Răzvan Marin, Screciu, Dragomir - Hagi - Man, Bîrligea; Rezerve: Târnovanu, Ghiță, Coman, Cicâldău, M. Ilie, R. Ilie, Eissat, Popescu, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata; Selecționer: Gică Hagi

Stângăcie impardonabilă în Bosnia - România marca Andrei Rațiu. Cum a gafat fundașul la Zenica

Daniel Bîrligea a deschis rapid scorul, în minutul 6, iar bosniacii au restabilit egalitatea înainte de pauză, în minutul 44, în urma unei stângăcii impardonabile marca Andrei Rațiu.

Fundașul lui Rayo Vallecano s-a panicat în fața lui Otto Hindrich și a gestionat prost o centrare a bosniacilor, care nu se anunța atât de periculoasă.

Benjamin Tahirovic i-a luat fața lui Rațiu și l-a învins pe Hindrich galant. A fost al treilea gol pentru bosniacul în vârstă de 23 de ani la naționala condusă acum de Sergej Barbarez.

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