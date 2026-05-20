În urma unei analize amănunțite a formatelor actuale ale competițiilor UEFA pentru echipele naționale masculine și a unor consultări extinse cu toate asociațiile membre UEFA, Comitetul Executiv UEFA, al cărui membru este și președintele FRF, Răzvan Burleanu, a validat un nou concept care va fi implementat după turneul final UEFA EURO 2028, informează frf.ro.

În noua structură, începând cu ediția 2028/29, Liga Națiunilor UEFA va trece de la cele patru ligi actuale la trei ligi a câte 18 echipe. Fiecare ligă va fi compusă din trei grupe de câte șase echipe, care vor disputa șase meciuri împotriva a cinci adversari diferiți: pe teren propriu sau în deplasare împotriva echipelor din urne diferite, și tur-retur împotriva adversarei din aceeași urnă valorică. Având în vedere participarea a 55 de echipe, Liga C va include o grupă de 7 echipe, al cărei calendar va începe cu o fereastră internațională mai devreme. Sferturile de finală, Final Four-ul și meciurile de baraj pentru promovare/retrogradare vor completa formatul, rămânând neschimbate.

Sistem similar ca în Cupa României Betano în calificările pentru turneele finale

Preliminariile Europene (European Qualifiers) vor adopta, de asemenea, o structură ierarhică:

Liga 1, compusă din cele 36 de echipe din Ligile A și B ale Ligii Națiunilor (UNL)

Liga 2, compusă din restul de 18 (sau 19) echipe din UNL.

Noul format al Preliminariilor Europene pentru turneele finale (EURO și Cupa Mondială) propune un sistem inovator, similar cu cel implementat deja în faza grupelor Cupei României Betano și în competițiile de club europene, în care echipele nu mai joacă meciuri împotriva tuturor formațiilor din grupă, ci dispută un număr redus de partide împotriva unor adversari stabiliți pe baza urnelor valorice.

În Liga 1 vor exista trei grupe de câte 12 echipe, trase la sorți din trei urne de câte 12 echipe. Fiecare echipă va juca șase meciuri (pe teren propriu sau în deplasare) împotriva a șase adversari diferiți, câte doi din fiecare urnă, similar formatului actual al competițiilor UEFA la nivel de club. Liga 2 se va desfășura exact ca Liga C din UNL, cu trei grupe de 6 echipe (sau una de 7).

Deși sunt calificate direct la turneul final, echipele gazdă vor participa în Preliminariile Europene, având un obiectiv legat de poziția lor în următoarea ediție a Ligii Națiunilor UEFA. Echipele cel mai bine clasate din fiecare grupă a Ligii 1 se vor califica direct, în timp ce locurile rămase vor fi alocate printr-un sistem de play-off (baraj), care va garanta șanse echitabile de calificare și echipelor din Liga 2.