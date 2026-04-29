Arogantă, dar competitivă: Mirra Andreeva, „bobârnac" peste recordul Martinei Hingis. Ce a reușit rusoaica tânără la Madrid
Marcu Czentye
Mirra Andreeva a mai corectat un record istoric în tenisul feminin.

Mirra Andreeva, Martina Hingis, Tenis WTA, WTA Madrid
Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA) a stabilit în tenisul feminin un record care nu a fost atins în ultimii 26 de ani.

Tânăra jucătoare de tenis din Federația Rusă a devenit, pe zgura de la Madrid, cea mai tânără sportivă care se califică, pentru trei ani consecutivi, în sferturile de finală ale aceluiași turneu WTA 1000, conform OptaAce.

Mirra Andreeva a corectat un record vechi de sfert de secol

Performanța nu a mai fost atinsă de la Martina Hingis, care izbutea să ajungă în faza ultimelor opt jucătoare în cadrul turneului WTA 1000 de la Miami, între 1997 și 1999.

Martina Hingis reușea, în 1997, să câștige turneul de o mie de puncte din Florida, după o finală cu Monica Seleș. În anii următori, avea să piardă în fața surorilor Williams.

Andreeva, traseu curios la Madrid

Campioană în premieră în WTA chiar pe zgura de la Iași, Mirra Andreeva - născută în Siberia - a înfruntat, într-un rezultat surprinzător al tragerii la sorți, trei unguroaice, pe tabloul principal al competiției de la Madrid.

Andreeva le-a învins pe Udvardy, Galfi și Bondar, pierzând chiar un set în fața ultimei jucătoare. Anna Bondar a pierdut în 3 ore fără 5 minute, scor 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5).

Pentru un loc în sferturi, Andreeva a depășit-o pe canadianca Leylah Fernandez, fostă semifinalistă la Roland Garros, în 2022. 7-6 (1), 6-3 a fost scorul prin care Andreeva a trecut de Fernandez.

Probleme de comportament în dreptul Mirrei Andreeva

Mirra Andreeva a cedat nervos la Indian Wells, în acest an, iar ieșirea nesportivă nu a fost prima din cariera sa.

După ce a pierdut în fața Katerinei Siniakova, Mirra Andreeva a adresat injurii, fără vreo intenție de a ascunde aceste cuvinte.

„Să vă ia dracu' pe toți,” este o formă mai puțin directă de traducere a cuvintelor spuse de Mirra Andreeva, reprobabile, care pot fi deranjante pentru publicul doritor să vadă în sport exemple de urmat, și nu o disperare după performanță cu orice preț, cu atât mai mult cu cât în prim-plan se află o sportivă de perspectivă, care, la optsprezece ani, are patru titluri WTA în palmares, dintre care primul, cucerit tocmai pe zgura de la Iași.

Deși lipsa de experiență îi poate scuza parțial intensitatea cu care s-a exprimat necuviincios, rusoaica Mirra Andreeva rămâne un contra-exemplu pentru generația tânără, atunci când vine vorba de sportivitate și o atitudine de fair-play, pe teren.

Imediat după ce a fost învinsă, Andreeva a aruncat racheta la pământ, s-a grăbit să scape cât mai devreme de salutul cordial practicat în tenis, la fileu, după încheierea meciului, iar, ulterior, a fost filmată înjurând. Este neclar dacă Andreeva a înjurat publicul american sau persoanele din echipa sa.

ULTIMELE STIRI
Nu Cahill, nici Mouratoglou: cine este cel mai bun antrenor de tenis din lume? Răspunsul surprinzător dat la Poveștile Sport.ro
Nu Cahill, nici Mouratoglou: cine este cel mai bun antrenor de tenis din lume? Răspunsul surprinzător dat la Poveștile Sport.ro
Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00! Așteptăm încă o nebunie în semifinalele Champions League după PSG - Bayern 5-4
Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00! Așteptăm încă o nebunie în semifinalele Champions League după PSG - Bayern 5-4
Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by
Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by
România la Campionatul Mondial: 7-0 cu Olanda în meciul de debut! Lotul tricolorilor chiar merită citit
România la Campionatul Mondial: 7-0 cu Olanda în meciul de debut! Lotul tricolorilor chiar merită citit
Ionel Ganea, mesaj cutremurător la aproape un an de la moartea băiatului său: „Nu din putere, ci din durere!“
Ionel Ganea, mesaj cutremurător la aproape un an de la moartea băiatului său: „Nu din putere, ci din durere!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Ce antrenor vede Victor Pițurcă la FCSB: ”Nu e rău. De ce nu?”

Ce antrenor vede Victor Pițurcă la FCSB: ”Nu e rău. De ce nu?”

Fostul campion al României și-a scos la vânzare casa de lux! Cere 547.000 de euro

Fostul campion al României și-a scos la vânzare casa de lux! Cere 547.000 de euro

Elias Charalambous anunță: ”Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani”

Elias Charalambous anunță: ”Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani”



Recomandarile redactiei
Ionel Ganea, mesaj cutremurător la aproape un an de la moartea băiatului său: „Nu din putere, ci din durere!“
Ionel Ganea, mesaj cutremurător la aproape un an de la moartea băiatului său: „Nu din putere, ci din durere!“
Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by
Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by
Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“
Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“
Capitolele la care marile rivale Dinamo și FCSB domină împreună în Superligă!
Capitolele la care marile rivale Dinamo și FCSB domină împreună în Superligă!
Nu Cahill, nici Mouratoglou: cine este cel mai bun antrenor de tenis din lume? Răspunsul surprinzător dat la Poveștile Sport.ro
Nu Cahill, nici Mouratoglou: cine este cel mai bun antrenor de tenis din lume? Răspunsul surprinzător dat la Poveștile Sport.ro
Alte subiecte de interes
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
Horia Tecău, dezvăluirea momentului despre Martina Hingis, jucătoarea cu 25 de titluri de mare șlem în palmares
Horia Tecău, dezvăluirea momentului despre Martina Hingis, jucătoarea cu 25 de titluri de mare șlem în palmares
Adversari de top pentru Halep si Tecau la Rio! Federer face pereche LEGENDARA cu Martina Hingis! Cu cine joaca Wawrinka
Adversari de top pentru Halep si Tecau la Rio! Federer face pereche LEGENDARA cu Martina Hingis! Cu cine joaca Wawrinka
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

