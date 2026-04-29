Mirra Andreeva a corectat un record vechi de sfert de secol

Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA) a stabilit în tenisul feminin un record care nu a fost atins în ultimii 26 de ani. Tânăra jucătoare de tenis din Federația Rusă a devenit, pe zgura de la Madrid, cea mai tânără sportivă care se califică, pentru trei ani consecutivi, în sferturile de finală ale aceluiași turneu WTA 1000, conform OptaAce. Mirra Andreeva a corectat un record vechi de sfert de secol Performanța nu a mai fost atinsă de la Martina Hingis, care izbutea să ajungă în faza ultimelor opt jucătoare în cadrul turneului WTA 1000 de la Miami, între 1997 și 1999. Martina Hingis reușea, în 1997, să câștige turneul de o mie de puncte din Florida, după o finală cu Monica Seleș. În anii următori, avea să piardă în fața surorilor Williams.

Andreeva, traseu curios la Madrid Campioană în premieră în WTA chiar pe zgura de la Iași, Mirra Andreeva - născută în Siberia - a înfruntat, într-un rezultat surprinzător al tragerii la sorți, trei unguroaice, pe tabloul principal al competiției de la Madrid. Andreeva le-a învins pe Udvardy, Galfi și Bondar, pierzând chiar un set în fața ultimei jucătoare. Anna Bondar a pierdut în 3 ore fără 5 minute, scor 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5). Pentru un loc în sferturi, Andreeva a depășit-o pe canadianca Leylah Fernandez, fostă semifinalistă la Roland Garros, în 2022. 7-6 (1), 6-3 a fost scorul prin care Andreeva a trecut de Fernandez.



Probleme de comportament în dreptul Mirrei Andreeva Mirra Andreeva a cedat nervos la Indian Wells, în acest an, iar ieșirea nesportivă nu a fost prima din cariera sa. După ce a pierdut în fața Katerinei Siniakova, Mirra Andreeva a adresat injurii, fără vreo intenție de a ascunde aceste cuvinte. „Să vă ia dracu' pe toți,” este o formă mai puțin directă de traducere a cuvintelor spuse de Mirra Andreeva, reprobabile, care pot fi deranjante pentru publicul doritor să vadă în sport exemple de urmat, și nu o disperare după performanță cu orice preț, cu atât mai mult cu cât în prim-plan se află o sportivă de perspectivă, care, la optsprezece ani, are patru titluri WTA în palmares, dintre care primul, cucerit tocmai pe zgura de la Iași. Deși lipsa de experiență îi poate scuza parțial intensitatea cu care s-a exprimat necuviincios, rusoaica Mirra Andreeva rămâne un contra-exemplu pentru generația tânără, atunci când vine vorba de sportivitate și o atitudine de fair-play, pe teren. Imediat după ce a fost învinsă, Andreeva a aruncat racheta la pământ, s-a grăbit să scape cât mai devreme de salutul cordial practicat în tenis, la fileu, după încheierea meciului, iar, ulterior, a fost filmată înjurând. Este neclar dacă Andreeva a înjurat publicul american sau persoanele din echipa sa.