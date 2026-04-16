Arsene Wenger, în România! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu: „L-ar fi bucurat enorm pe domnul Lucescu”

Răzvan Burleanu a făcut o dezvăluire extraordinară pentru fotbalul românesc.

Comitetul Executiv al FRF s-a adunat joi, în jurul orei 12:00, pentru a discuta mai multe aspecte importante, printre care și numirea noului selecționer.

Răzvan Burleanu a oferit detalii despre cele discutate la ședință și a dezvăluit că FRF și Gică Hagi se află în negocieri pentru ca cel din urmă să preia funcția de tehnician al naționalei României.

Răzvan Burleanu, despre posibila venirea a lui Arsene Wenger la București 

Președintele Federației Române de Fotbal a dezvăluit că este în plan aducerea la București a lui Arsene Wenger cu ocazia unui proiect dedicat antrenorilor români, la care și-ar fi dorit să ia parte și Mircea Lucescu.

Professional Coaching Summit ar trebui să aibă loc în toamna acestui an, iar legendarul antrenor francez ar urma să facă parte din această inițiativă.

„Mă puneți într-o poziție destul de tristă, îmi amintesc de ultima mea interacțiune cu domnul Lucescu chiar pe patul de spital.

Domnul Lucescu a fost întotdeauna foarte apreciativ la adresa antrenorilor români. Acest lucru îți demonstrează pasiunea lui pentru fotbal, a avut discuții personale cu fiecare dintre antrenorii noștri români. Ultimul nostru proiect pe care l-am discutat era de a găsi o metodă de a transfera această cunoaștere pe care domnul Lucescu a acumulat-o în întreaga sa carieră către antrenorii români.

Iar cea mai bună platformă era acest Professional Coaching Summit la care lucrăm pentru toamna acestui an.

Era foarte interesat să împărătășească din această experiență cu fiecare dintre ei. Împreună identificasem această platformă, mai ales că el a avut o relație foarte apropiată cu Arsene Wenger, ne dorim să fie unul dintre principalii noștri invitați la București. Acest lucru l-ar fi bucurat enorm pe domnul Lucescu, să fie alături de Arsene Wenger”, a spus Răzvan Burleanu în cadrul conferinței de presă de la sediul FRF.

Arsene Wenger, antrenor legendar: francezul a creat-o pe Arsenal

Arsene Wenger este un nume uriaș la nivelul fotbalului internațional, iar în prezent ocupă funcția de director de dezvoltare în cadrul FIFA.

Fostul tehnician francez le-a antrenat de-a lungul carieri pe AS Nancy (1984 - 1987), AS Monaco (1987 - 1994), Nagoya Grampus (1995 - 1996) și Arsenal (1996 - 2018), iar pentru formația londoneză a devenit un simbol.

Pe banca „tunarilor” pentru aproape 22 de ani, Arsene Wenger a câștigat cu Arsenal 3 trofee Premier League, 7 FA Cup și 7 FA Community Shield.

