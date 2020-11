Mirel Radoi a recunoscut! Oferta din Liga 1 pentru selectionerul Romaniei: "Nu pot sa spun mai mult!"

S-a vorbit foarte mult in ultima vreme despre posibilitatea ca Radoi sa mearga la Universitatea Craiova.

Antrenorul de 39 de ani a dezvaluit ca a avut recent o oferta din Liga 1, dar nu de la Universitatea Craiova asa cum s-a vehiculat in ultimele saptamani.

Selectionerul a precizat ca a primit mai multe oferte in ultima perioada, atat din Romania, cat si din strainatate.

In ciuda acestor oferte, Radoi a asigurat ca se va afla pe banca primei reprezentative a Romaniei si in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022.

"Oferte sunt. Au fost si cand eram la nationala de tineret, sunt si acum cand sunt la nationala mare. Sunt si din tara, si din strainatate. Nu e vorba de Universitatea Craiova, alta echipa din Liga 1, dar nu pot sa spun mai mult.

Indiferent daca se bate la titlu sau la retrogradare, din Liga 1 sau Liga 2, daca o echipa care are un proiect in care voi crede ma oferteaza, accept imediat. Pentru ca nu vin la o echipa si in doua luni sa-mi pun amprenta asupra jocului. Nu cred in ideea asta", a spus Mirel Radoi la DigiSport.