Spaniolii au facut-o pe Dinamo de ras in TOATA LUMEA! Mesajul care face inconjurul lumii: "Jucatorii isi risca viata! N-au fost platiti de la inceputul sezonului"

FIFPro, sindicatul mondial al jucatorilor, ia atitudine dupa problemele de la Dinamo!

Pe contul de twitter al institutiei au fost publicate linkuri spre materiale postate in engleza, spaniola si franceza despre dezastrul din 'Stefan cel Mare'.

"FIFPro si asociatiile afiliate noua din Romania (AFAN) si Spania (AFE) sunt in contact cu mai multi fotbalisti profesionisti care au parte de conditii inacceptabile la Dinamo. Dinamo nu si-a platit jucatorii de la startul sezonului si le-a pus vietile in pericol dupa ce n-a asigurat prezenta unui medic la antrenament, incalcand astfel regulile Federatiei Romane de Fotbal.

FIFPro cere interventia federatiei pentru a se asigura ca clubul isi respecta obligatiile si respecta regulile. Dinamo, care a semnat cu mai mult de 10 jucatori in ultima perioada de transferuri, a fost in insolventa pana in 2015. Multi dintre jucatorii aflati la club de atunci au fost neplatiti pentru ca nu sunt protejati de Codul Muncii. Cluburile din Romania insista ca jucatorii sa semneze conventii civile, desi exista clar o relatie de angajare intre societati si jucatori", scrie FIFPro pe site-ul sau.

Tweet Dinamo Citeste si: