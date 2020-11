Noi dezvaluiri despre situatia dramatica de la Dinamo: "Nu au ce manca acolo! Jucatorii vor sa plece si sa nu mai auda de Dinamo!"

Victoria cu 3-0 impotriva celor de la Voluntari nu a imbunatatit situatia de la Dinamo.

In continuare exista mari probleme financiare, iar noii proprietari ai clubului amana plata datoriilor urgente ale clubului, inclusiv cele catre actuali si fosti angajati.

Dinamovistii pot chiar pierde cu 3-0 la "masa verde" meciul de Cupa Romaniei cu Viitorul, in cazul in care in care nu vor gasi un al doilea medic pentru aceasta partida.

De la o zi la alta apar noi informatii despre situatia dezastruoasa in care se afla clubul alb-rosu din punct de vedere financiar si administrativ.

Fostul oficial dinamovist, Cristi Bobar, a dezvaluit noi detalii socante despre situatia de la echipa lui Cosmin Contra. Actualul presedinte de la Resita a declarat la DigiSport ca, in urma unei discutii cu Cosmin Contra, a aflat ca fotbalistii si staff-ul tehnic au ajuns in situatia de a nu avea ce sa manance la baza de pregatire de la Saftica.

Mai mult decat atat, conform lui Bobar, fotbalistii de la Dinamo sunt disperati sa isi caute alte echipe si asteapta doar sa incaseze salariile restante pentru a parasi clubul.

"Ei nu au ce manca acolo la Saftica, este groaznic. Cosmin Contra va pleca probabil si il vor urma jucatorii, pentru ca il respecta. Noi discutam daca se vor prezenta jucatorii la antrenamente, e grav. Si asta cu vin banii...

Parca vine postasul cu bicicleta. Cosmin Contra nu mai crede ca vine nimeni cu banii. Am inteles ca jucatorii vor sa ia banii pe ultimele luni, de cand sunt la club, si sa plece. Nu vor sa mai auda de Dinamo", a declarat Cristi Bobar sursei citate.

In cazul in care oficialii clubului vor rezolva problema medicului, Dinamo va juca sambata, 28 noiembrie, pe teren in propriu contra Viitorului in "16"-imile de finala ale Cupei Romaniei.

Meciul va incepe la ora 20:45 si va fi transmis LIVETEXT pe www.sport.ro.