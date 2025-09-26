Mircea Lucescu schimbă portarul naționalei: "Am făcut o greșeală cu Moldovan!"

Horațiu Moldovan nu a apărat în niciun meci oficial la Real Oviedo, echipa din LaLiga care l-a împrumutat în vară de la Atletico Madrid, dar a fost titular în cele două meciuri ale naționalei: 0-3 împotriva Canadei și 2-2 cu Cipru. Fostul goalkeeper de la Rapid a comis o mare eroare în amicalul de la București.

Mircea Lucescu: "Am greșit cu Horațiu Moldovan. Acum concurează 3 portari - Târnovanu, Radu și Sava"



Înaintea duelurilor din octombrie - amicalul cu Moldova și partida cu Austria din preliminariile CM 2026 - Mircea Lucescu susține că a greșit când a decis să mizeze pe Horațiu Moldovan. Acum, selecționerul anunță că lupta pentru titularizare se va da între Ștefan Târnovanu, pe care îl elogiază pentru prestația din Go Ahead Eagles - FCSB, Ionuț Radu (Celta Vigo) și Răzvan Sava (Udinese).



"Pentru meciul cu Austria trebuie să alegem cei mai în formă jucători, jucătorii care au activat pozitiv în ultimele 3-4 meciuri. Eu am făcut o greșeală cu Moldovan. El era sufletul acestei echipe în perioada de calificare, dar am făcut o greșeală pentru că un portar care nu apără are dificultăți.



Târnovanu arată bine, dar arată bine un meci. Să-l vedem și în meciurile următoare. În mod normal, sunt trei portari care concurează - Târnovanu, Ionuț Radu și Sava. Toți trei sunt titulari la echipele de club și vom vedea.



În meciul de aseară, Târnovanu a salvat rezultatul. A fost senzațional la 4-5 acțiuni. Trebuie să apere la fel și în următoarele meciuri", a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.