Mircea Lucescu schimbă portarul naționalei: "Am făcut o greșeală cu Moldovan!"

Mircea Lucescu schimbă portarul naționalei: Am făcut o greșeală cu Moldovan!
Mircea Lucescu (80 de ani) susține că a comis o eroare în această lună, când a decis să mizeze între buturile naționalei pe Horațiu Moldovan, care nu apără la Real Oviedo.

Mircea Lucescu, Horatiu Moldovan, Real Oviedo, FCSB, Stefan Tarnovanu
Horațiu Moldovan nu a apărat în niciun meci oficial la Real Oviedo, echipa din LaLiga care l-a împrumutat în vară de la Atletico Madrid, dar a fost titular în cele două meciuri ale naționalei: 0-3 împotriva Canadei și 2-2 cu Cipru. Fostul goalkeeper de la Rapid a comis o mare eroare în amicalul de la București.

Mircea Lucescu: "Am greșit cu Horațiu Moldovan. Acum concurează 3 portari - Târnovanu, Radu și Sava"

Înaintea duelurilor din octombrie - amicalul cu Moldova și partida cu Austria din preliminariile CM 2026 - Mircea Lucescu susține că a greșit când a decis să mizeze pe Horațiu Moldovan. Acum, selecționerul anunță că lupta pentru titularizare se va da între Ștefan Târnovanu, pe care îl elogiază pentru prestația din Go Ahead Eagles - FCSB, Ionuț Radu (Celta Vigo) și Răzvan Sava (Udinese).

"Pentru meciul cu Austria trebuie să alegem cei mai în formă jucători, jucătorii care au activat pozitiv în ultimele 3-4 meciuri. Eu am făcut o greșeală cu Moldovan. El era sufletul acestei echipe în perioada de calificare, dar am făcut o greșeală pentru că un portar care nu apără are dificultăți.

Târnovanu arată bine, dar arată bine un meci. Să-l vedem și în meciurile următoare. În mod normal, sunt trei portari care concurează - Târnovanu, Ionuț Radu și Sava. Toți trei sunt titulari la echipele de club și vom vedea.

În meciul de aseară, Târnovanu a salvat rezultatul. A fost senzațional la 4-5 acțiuni. Trebuie să apere la fel și în următoarele meciuri", a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.

Mircea Lucescu a anunțat până acum doar lista preliminară pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7). 

VIDEO Elias Charalambous, după Go Ahead Eagles - FCSB: "Sunt sigur că scouterii l-au văzut pe Târnovanu"

