Dacă România s-a pregătit de meciul cu Austria cu o partidă amicală în fața Moldovei, încheiată 2-1, Austria a spulberat-o pe San Marino în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. 10-0 s-a încheiat confruntarea de la Viena.



Mircea Lucescu o înțeapă pe Austria după 10-0 cu San Marino: ”Când jucam eu...”



Sâmbătă, la prânz, Mircea Lucescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Austria și a ținut să puncteze faptul că o echipă bună nu trebuie să marcheze atât de multe goluri, cum a făcut selecționata lui Ralf Rangnick în fața sanmarinezilor.



De asemenea, Lucescu a analizat și echipa austriecilor, despre care a spus că o puternică și construită în timp.



”E de remarcat atitudinea Austriei. De multe ori, echipa mai bună nu are nevoie să marcheze chiar atât de multe goluri. Nu ai nevoie să dai 10 goluri. Când jucam eu nu se dădeau 10 goluri, era o vreme mai romantică.



E o echipă foarte puternică, construită în timp, de 6-7 ani schimbă rar, intră greu câte unul, media e de 27-28 de ani. E diferență față de noi. Noi a trebuit să încropim permanent o echipă de la meci la meci, să schimbăm din cauza accidentărilor. Accidentări venite pentru că au jucat puțin. Le vine greu cânt trebuie să alerge 11 km pe meci. Noi am avut multe accidentări repetate, car ei-au făcut să piardă forma sportivă. Astfel de echipă trebuie abordată cu atenție.



Știm că ei nu pot schimba modul de a juca, iar noi trebuie să-i anticipăm. Dacă aduc 8 jucători în atac, vor lăsa 2 jucători în apărare. Trebuie să știm să jucăm.



Ei apelează la minge lungă. Duc extremele în interior, iar fundașii urcă pe linia atacanților. Acolo fac pase. Sunt buni la recuperări, e cea mai mare calitate a lor. Recuperează bine, nu lasă adversarul să iasă cu mingea. Dezvoltă contraatacurile bine pentru că stau bine fizic.



Am jucat foarte bine la Viena. Am neglijat un aut, nu am ieșit pe Baumgartner, care iese între fundași, preia și devine periculos. Am avut și noi ocazii, am avut un penalty, când l-a secerat pe Drăguș”, a spus Mircea Lucescu.

Calcule înainte de România - Austria. Cum mai putem ajunge la Campionatul Mondial din 2026



Există mai multe scenarii prin care România poate termina grupa fie pe prima poziție, fie pe a doua. Toate includ însă ca selecționata lui Mircea Lucescu să își câștige toate meciurile rămase: Austria (duminică, 21:45), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, 21:45) și San Marino (18 noiembrie, 21:45).



Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, pe lângă victoriile cu Austria, Bosnia și San Marino și, implicit, eșecurile acestora în fața noastră, cele două adversare ale tricolorilor trebuie să consemneze următoarele rezultate. Austria, eșec cu Cipru și remiză/înfrângere între ele.



Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, Austria trebuie să o învingă pe Bosnia neapărat. Iar cu Cipru, nu mai contează! Din nou, prima reprezentativă a României trebuie să se impună în fața Austriei, Bosniei și San Marino. Nu putem pierde nici măcar un punct.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).

