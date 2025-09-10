Gazdele au revenit și au egalat prin Loizou și Charalampous, iar „tricolorii“ au plecat doar cu un punct, rezultat care complică drumul spre Campionatul Mondial din 2026.



Marian Iancu, atac devastator la adresa selecționerului



Fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, a lansat pe Facebook un mesaj extrem de dur la adresa selecționerului Mircea Lucescu, după egalul din Cipru.



„Avem una bucată antrenor expirat, una bucată echipă națională în putrefacție. Moșului nu i-a ajuns meciul cu Canada, a ținut să ne demonstreze că e un pensionar senil, cu pretenții de mare doctor docent în fotbal, forțând cu același unsprezece o victorie imposibilă. Ce începe prost cu Canada se termină și mai prost cu Cipru. Domnule Lucescu, cereți-vă la schimbare! Spuneți că sunteți bătrân și accidentat. Sau dați vina pe arbitru!”, a scris Marian Iancu.

România, salvată de Liga Națiunilor

După 2-2 în Cipru, România și-a luat practic adio de la câștigarea grupei și de la calificarea directă. Cu trei etape înainte de final, „tricolorii” sunt pe locul 3, cu 7 puncte, la 5 de Bosnia și Austria.



Singura șansă rămâne barajul din martie 2026, pentru care România e deja calificată datorită câștigării Ligii C din Nations League. Semifinalele se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie, toate în manșă unică.



Dacă lucrurile rămân așa, „tricolorii” vor fi în urna a 4-a și vor juca în deplasare cu una dintre marile echipe ale Europei: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

