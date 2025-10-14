Radu Drăgușin se reface încă după accidentare, Mihai Popescu s-a accidentat în meciul cu Austria, iar Andrei Burcă va fi suspendat.

Edi Iordănescu vine cu soluții pentru Mircea Lucescu

Echipa națională este obligată să învingă Bosnia pentru a putea spera să meargă la baraj de pe locul doi, iar Mircea Lucescu trebuie să caute soluții în apărare.

Edi Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale, actual antrenor al Legiei Varșovia, crede însă că Lucescu are de unde alege. Antrenorul care a impresionat cu naționala la EURO 2024 consideră că Lucescu ar trebui să mizeze fie pe Bogdan Racovițan, fie pe Matei Ilie.

”Plecând de la situația asta, că avem jucători suspendați, fundași centrali accidentați, te uiți mai departe și vezi ce soluții ai. Atunci când îți faci analiza și decizi selecția, trebuie să ții cont foarte mult și de experiența jucătorilor, de personalitatea lor. Tu aduci un jucător care va veni și va juca un meci decisiv pentru calificarea la Mondial. Dacă nu este pregătit pentru asta, chiar dacă el arată o formă bună...

Sunt fundași centrali pe care îi văd în România. Avem unul la CFR, Ilie, care îmi place foarte mult. Sunt și alții. E Bogdan Racovițan, care joacă aici meci de meci la Rakow și o face foarte bine. E un fundaș solid, care a fost și a jucat la Euro.

Selecționerul va alege, știe cel mai bine de ce are nevoie, ce plan tactic are, cum abordează meciul, contează și asta. Una este să te aperi departe de poartă, să faci presing sus și atunci să ai nevoie și de un pic de viteză la fundașii centrali, alta este să lași inițiativa, să te aperi mai jos, și atunci ai nevoie de un alt profil de fundaș.

Dar cred că latura asta mentală, psihologică, experiența celui care va fi în teren va conta foarte mult, mai ales că este un joc cu o încărcătură emoțională atât de mare, un joc decisiv. Cred că, în continuare, fotbalul românesc are soluții pe acea poziție și sunt sigur că domnul Lucescu va alege așa cum trebuie”, a spus Edi Iordănescu, potrivit GSP.

