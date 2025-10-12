„Tricolorii” lui Mircea Lucescu mai au două meciuri de disputat în preliminarii. Primul duel va fi cu Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, deplasare), urmat de cel cu San Marino (18 noiembrie, acasă).

Rezultatele bune din această toamnă, în Nations League, le asigură românilor un loc la barajul pentru Cupa Mondială 2026, cu avantajul de a se afla într-o urnă favorabilă.

Posibile adversare în funcție de locul ocupat în grupă

Deci, pe scurt și pe înțelesul tuturor, dacă România termină pe locul 3 în grupă, se va afla în urna a 4-a valorică și se va duela la baraj cu una dintre următoarele:

Italia

Turcia

Ucraina

Țara Galilor

Dacă România termină pe locul 2, se va afla în urna a 3-a, condiționat de victorie cu Bosnia și eventual golaveraj mai bun decât Austria și se va duela cu una dintre:

Polonia

Cehia

Ungaria

Scoția

Barajul va fi compus din semifinală și finală, ambele partide urmând să se joace în deplasare, indiferent de adversar.

Acesta rămâne ultimul obstacol pentru ca România să obțină calificarea la CM 2026, găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii.

Avem speranțe și un boost incredibil de energie! Cum arată calculele pentru calificarea la CM 2026



Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, după victoria cu Austria, trebuie acum să le învingem și pe Bosnia și pe San Marino. Iar austriecii trebuie neapărat să se încurce cu Cipru și fie să piardă cu Bosnia, fie să facă egal.



Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, România trebuie să producă aceleași rezultate ca în scenariul expus mai sus, Bosnia trebuie să piardă cu Austria, iar meciul bosniacilor cu Cipru nu mai are relevanță.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).



Cum arată clasamentul Grupei H din preliminariile CM 2026



1. *Austria - 15 puncte

2. *Bosnia - 13 puncte

3. *România - 10 puncte

4. Cipru - 8 puncte

5. San Marino - 0 puncte



*Austria, Bosnia și România au un meci în minus față de Cipru și San Marino.

