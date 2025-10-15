Are o firmă de metalurgie în Alytus

Deivydas Matulevicius a agățat ghetele în cui în 2021 și s-a retras în orașul natal, Alytus, al șaselea ca mărime din Lituania.



În perioada scursă de atunci, acesta s-a îndepărtat de fotbal. Fostul atacant s-a ocupat de creșterea fiicelor sale, a înființat, împreună cu vărul său, o firmă de metalurgie și confecții metalice în Alytus, s-a înscris la cursuri pentru a deveni paramedic și are mai multe proprietăți imobiliare în zona unde locuiește.



Soția sa, Karolina Matuleviciene, a avut un salon de înfrumusețare și este antrenoare de pentatlon modern și profesoară la Alytus Vidzgiris School, iar una dintre fiicele sale practică dans de performanță.



A jucat în România la Pandurii, Botoșani, Rapid și Reșița

Deivydas Matulevicius (36 de ani) a fost legitimat la FK Interas Visaginas (2007), FC Vilnius (2007-2008), Odra Wodzislaw (2009-2010), Zalgiris Vilnius (2011-2012), KS Cracovia (2012), Pandurii Tg. Jiu (2012-2015), FC Tobol (2015), FC Botoșani (2016-2017), Royal Mouscron (2017), Hibernian (2017-2018), KuPS (2018), Rapid București (2018-2019), Kauno Zalgiris (2019), Glentoran FC (2020), CSM Reșița (2020) și DFK Dainava (2021). Are 40 de selecții și cinci goluri pentru naționala Lituaniei, iar în palmares are titlul de golgheter în A Lyga (2011) și o promovare cu Rapid în Liga 2 (2018-2019).

