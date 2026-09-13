Mihai Stoichiță, mesaj direct pentru Gică Hagi: „Cel mai important lucru / Pentru mine asta este”

Mihai Stoichiță, mesaj direct pentru Gică Hagi: „Cel mai important lucru / Pentru mine asta este” Nationala Mihai stoichita 150625
Alexandru Hațieganu
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Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, s-a arătat încrezător cu privire la faptul că selecționerul Gică Hagi va găsi echipa cea mai bună pentru naționala României. 

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Din articol

Oficialul FRF a transmis că cele mai importante partide pentru Hagi vor fi cele din preliminariile EURO 2028, nu confruntările următoare din Liga Națiunilor. 

Mesajul lui Mihai Stoichiță pentru Gică Hagi

„Gică Hagi o să găsească până la urmă și echipa. Are idei foarte clare despre fotbal. Să nu vă gândiți că meciul cu Suedia este cel mai important meci din istoria fotbalului românesc.

Face parte dintr-o perioadă în care el va încerca să reinventeze echipa națională după campania ratată de la Mondial. Și cel mai important lucru vor fi meciurile din calificările pentru European.

E foarte optimist, foarte încrezător, extrem de motivat, extrem de preocupat de căutarea soluțiilor și pentru viitor. Se gândește la foarte mulți tineri”, a declarat Mihai Stoichiță.

Stoichiță: „Momentul cu cluburile românești este extrem dificil”

„Probabil că seamănă foarte mult cu Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească! în privința asta, pentru că și el la rândul lui a fost promovat de un antrenor emblematic al fotbalului românesc.

Din păcate, momentul cu cluburile românești este extrem dificil, delicat. Atâta timp cât echipele de club nu vor avea un randament mai bun, atunci și echipa națională se va căuta.

Eu mă duc și văd și jocuri de juniori. Nu sunt foarte îngrijorat. Văd copii foarte buni, văd o preocupare și o reorganizare a sistemului pe copii și juniori în România. 

Prezentul aparține celor de acum, care ar trebui să se gândească că ratarea unui Mondial nu e un capăt de drum, ci e continuarea unei activități care să-i aducă acolo unde am mai fost. Pentru mine asta este. Ambiția contează foarte mult, motivația este enormă”, a adăugat directorul tehnic al FRF. 

Mihai Stoichiță

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Mihai stoichita 150625
Mihai Stoichiță / Foto - Gabriel Chirea
Mihai Stoichiță / Foto: PRO TV
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Mihai Stoichiță / Foto: PRO TV
Mihai Stoichiță / Foto - Gabriel Chirea
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În această toamnă, Echipa Națională de Fotbal a României va evolua în Liga Națiunilor. În prima fereastră FIFA, tricolorii vor disputa patru meciuri.

  • Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)
  • Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI
  • Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)
  • Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Lotul preliminar al României

Duminică, 6 septembrie, selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Convocările preliminare pentru această acțiune includ atât fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, cât și jucători din competiția internă, urmând ca lotul final să fie anunțat în apropierea reunirii programate în 20 septembrie, la CNF Mogoșoaia.

Cei 48 de jucători de pe lista convocărilor preliminare sunt următorii:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

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