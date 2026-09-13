Mihai Stoichiță, mesaj direct pentru Gică Hagi: „Cel mai important lucru / Pentru mine asta este”

Oficialul FRF a transmis că cele mai importante partide pentru Hagi vor fi cele din preliminariile EURO 2028, nu confruntările următoare din Liga Națiunilor.

Mesajul lui Mihai Stoichiță pentru Gică Hagi

„Gică Hagi o să găsească până la urmă și echipa. Are idei foarte clare despre fotbal. Să nu vă gândiți că meciul cu Suedia este cel mai important meci din istoria fotbalului românesc.

Face parte dintr-o perioadă în care el va încerca să reinventeze echipa națională după campania ratată de la Mondial. Și cel mai important lucru vor fi meciurile din calificările pentru European.

E foarte optimist, foarte încrezător, extrem de motivat, extrem de preocupat de căutarea soluțiilor și pentru viitor. Se gândește la foarte mulți tineri”, a declarat Mihai Stoichiță.

Stoichiță: „Momentul cu cluburile românești este extrem dificil”

„Probabil că seamănă foarte mult cu Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească! în privința asta, pentru că și el la rândul lui a fost promovat de un antrenor emblematic al fotbalului românesc.

Din păcate, momentul cu cluburile românești este extrem dificil, delicat. Atâta timp cât echipele de club nu vor avea un randament mai bun, atunci și echipa națională se va căuta.

Eu mă duc și văd și jocuri de juniori. Nu sunt foarte îngrijorat. Văd copii foarte buni, văd o preocupare și o reorganizare a sistemului pe copii și juniori în România.

Prezentul aparține celor de acum, care ar trebui să se gândească că ratarea unui Mondial nu e un capăt de drum, ci e continuarea unei activități care să-i aducă acolo unde am mai fost. Pentru mine asta este. Ambiția contează foarte mult, motivația este enormă”, a adăugat directorul tehnic al FRF.