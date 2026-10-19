Sfârșitul sezonului trecut a adus mai multe schimbări importante la FCSB. Vlad Chiricheș, aflat la final de contract, s-a despărțit de formația roș-albastră. Ceva mai devreme a plecat Mihai Pintilii, care a decis să demisioneze în luna martie din poziția de antrenor secund.

Chiricheș și Pintilii, în ploaie la FC Voluntari - FCSB

Dacă Vlad Chiricheș nu și-a găsit angajament și se gândește la retragerea din fotbal, Mihai Pintilii a revenit recent în țară, după o scurtă aventură la Levadiakos, în campionatul Greciei.

Rămași fără contract, cei doi profită de timpul liber și asistă la cât mai multe meciuri. Confruntarea dintre FC Voluntari și FCSB are loc în etapa a 12-a din SuperLiga.

Meciul se dispută pe o ploaie torențială, însă Mihai Pintilii și Vlad Chiricheș au decis să asiste la partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu”. În cadrul transmisiunii în direct, cei doi au părut extrem de atenți la jocul prestat de elevii lui Laurențiu Reghecampf.