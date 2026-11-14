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Ultima perioadă a adus schimbări serioase în organigrama FCSB. Gigi Becali a demis mai mulți membrii din cadrul staff-ului, inclusiv Mihai Stoica hotărând să părăsească proiectul.

MM Stoica, scut în jurul lui Florin Cernat după demiterea de la FCSB

Patronul FCSB a făcut „curățenie” generală în cadrul echipei, nume precum Florin Cernat sau Alin Stoica plecând de la formația roș-albastră. „Retrogradat” de Gigi Becali, Mihai Stoica a hotărât să își dea demisia pe parcursul zilei de joi, 12 noiembrie.

Printre cei vizați de Gigi Becali s-a numărat și Florin Cernat. Instalat în noiembrie 2025 la club, fostului fotbalist i s-a reproșat faptul că nu a adus mai mulți fotbaliști de valoare.

Totuși, Mihai Stoica este de altă părere. „MM” a amintit de aportul lui Cernat în aducerea lui Ofri Arad. Deși nu a „rupt norii” la FCSB, mijlocașul a marcat golul care a dus-o pe FCSB în cupele europene, în barajul cu Dinamo.

„Şi activitatea lui Cernat, care nu s-a văzut, că el nu e genul care să iasă să spună şi nu ştiu ce. Până la urmă, Cernat nouă ne-a adus un jucător gratis, venit în condiţii financiare bune pentru el, cu sumă la instalare. Ofri Arad, dar care, chiar şi în situaţia în care a fost atât de mult accidentat, a dat un gol care a însemnat 800.000 de euro în baraj.

De la UEFA, 730,000. Cernat nu e zgomotos, munceşte, dar nu vine să se bată cu pumnii în piept sau să inventeze că am avut 500 de jucători studiaţi. Asta este", a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.